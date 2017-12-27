《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９６６３點，跌７點，高水６６
點，最新報２９６２９點，跌４１點，高水３１點，合約成交３６１張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１６２１點，跌１０點，高水４點，最新報
１１６０７點，跌２４點，低水１１點，合約成交４６９張。（ｊｎ）
27/12/2017 17:23
【夜期時段】即月期指最新報２９６２９點，跌４１點，高水３１點
《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９６６３點，跌７點，高水６６
點，最新報２９６２９點，跌４１點，高水３１點，合約成交３６１張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１６２１點，跌１０點，高水４點，最新報
１１６０７點，跌２４點，低水１１點，合約成交４６９張。（ｊｎ）
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