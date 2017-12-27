【夜期時段】即月期指最新報２９６２９點，跌４１點，高水３１點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９６６３點，跌７點，高水６６

點，最新報２９６２９點，跌４１點，高水３１點，合約成交３６１張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１６２１點，跌１０點，高水４點，最新報

１１６０７點，跌２４點，低水１１點，合約成交４６９張。（ｊｎ）

