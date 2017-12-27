《再戰明天》日本央行公布會議記錄，艾伯科技和凌銳首日掛牌

《經濟通通訊社２７日專訊》明早，日本央行公布１２月會議記錄，本港公布１１月貿易收
支。
＊日本央行公布會議記錄＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行公布１２月２０－２１日政
策會議上委員們的意見摘要。
５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告（注：因聖誕節假期由周二
延後公布）。
＊南韓工業生產，本港公布１１月貿易收支＊
在數據方面，明晨１：００ａｍ，法國公布總求職人數。明早７：００ａｍ，南韓公布１１
月工業生產（經季節調整）月率，料由下滑１﹒１％升上１﹒３％。南韓１１月工業生產年率料
由下滑５﹒９％升上持平。
７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券和股票的資金
流向。日本１１月零售銷售月率料由下滑０﹒１％升上０﹒７％；年率料由下滑０﹒２％升上
１％。日本１１月工業生產月率料維持於０﹒５％；年率料由５﹒９％降至３﹒６％。
明午４：３０ｐｍ，香港公布１１月貿易收支，料貿赤由４４０億元擴闊至４７５億元；出
口年率料由６﹒７％降至３﹒６％。
＊艾伯科技和凌銳首日掛牌＊
在本港，明日，艾伯科技（０２７０８）和凌銳控股（００７８４）首日掛牌。
明日開股東特別大會的公司有：中外運（００５９８）、恆盛地產（００８４５）、中國通
信服務（００５５２）、中海石油化學（０３９８３）、神州數碼控股（００８６１）、中遠海
發（０２８６６）和澳科控股（０２３００）。（ｈｏ）