《再戰明天》日本央行公布會議記錄，艾伯科技和凌銳首日掛牌

《經濟通通訊社２７日專訊》明早，日本央行公布１２月會議記錄，本港公布１１月貿易收

支。



＊日本央行公布會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行公布１２月２０－２１日政

策會議上委員們的意見摘要。

５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告（注：因聖誕節假期由周二

延後公布）。



＊南韓工業生產，本港公布１１月貿易收支＊



在數據方面，明晨１：００ａｍ，法國公布總求職人數。明早７：００ａｍ，南韓公布１１

月工業生產（經季節調整）月率，料由下滑１﹒１％升上１﹒３％。南韓１１月工業生產年率料

由下滑５﹒９％升上持平。

７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券和股票的資金

流向。日本１１月零售銷售月率料由下滑０﹒１％升上０﹒７％；年率料由下滑０﹒２％升上

１％。日本１１月工業生產月率料維持於０﹒５％；年率料由５﹒９％降至３﹒６％。

明午４：３０ｐｍ，香港公布１１月貿易收支，料貿赤由４４０億元擴闊至４７５億元；出

口年率料由６﹒７％降至３﹒６％。



＊艾伯科技和凌銳首日掛牌＊



在本港，明日，艾伯科技（０２７０８）和凌銳控股（００７８４）首日掛牌。

明日開股東特別大會的公司有：中外運（００５９８）、恆盛地產（００８４５）、中國通

信服務（００５５２）、中海石油化學（０３９８３）、神州數碼控股（００８６１）、中遠海

發（０２８６６）和澳科控股（０２３００）。（ｈｏ）

