霸王萬玉華入稟法院申請將控股公司清盤，涉股份被不法配發

《經濟通通訊社２７日專訊》霸王集團創辦人萬玉華宣布，正式入稟香港高等法院，因與丈

夫兼合夥人陳啟源即霸王國際（０１３３８）主席兼執行董事關係破裂及公司股份被不法配發，

要求法院將霸王國際之控股公司Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｓｔａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ清盤，把控

股公司的資產變賣分發予股東。

萬玉華於２００７年與丈夫成立控股公司，以合夥人形式及互信基礎共同經營萬玉華及丈夫

各持有控股公司４９％及５１％股權，並以此持股比例為經營及盈利分配之基礎，及後控股公司

以控股股東身份持有霸王國際。

萬玉華自霸王國際上市程序開始，一直擔當霸王國際決策人角色直至於２０１５年辭任霸王

國際首席執行官兼執行董事職，但仍保留控股公司董事一職，理應擁有控股公司的決策權。但於

２０１６年９月２２日有人偽造一份萬女士的董事辭職信，及一份控股公司的董事會同意決議通

過接納該辭職信，把萬女士排除於控股公司管理階層外，及後於２０１７年１月２４日在萬玉華

不知情的情況下，控股公司不恰當地增發１９６５７股新股予Ｈｅｒｏｉｃ Ｈｏｕｒ Ｌｉｍ

ｉｔｅｄ，因而令萬女士在控股公司的股權被稀釋至２４﹒７１％，嚴重影響萬女士於控股公司

的決策權及應佔公司的收益。

由於丈夫多番作出對萬玉華不利及有違控股公司利益的決定，及有意圖透過不恰當配發的新

股淡化萬玉華於控股公司的決策權及應佔收益，萬玉華已失去與丈夫當初建立之互信經營基礎，

故希望透過法律程序要求將控股公司清盤，變賣控股公司的資產以分配予股東。（ｌｙ）

