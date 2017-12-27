《小傳日記》科技內房兩極走，魚缸假後繼續唞

《小傳日記》缸友放完一個開心嘅聖誕假，過幾日就係新年，又邊有人會咁快收拾心情入市

呢？所以魚缸今日大致都係窄幅上落。雖然過去兩日Ａ場反覆震盪，而花旗魚缸又見科技佬拋售

潮，但大市今朝早都仲可以高開５４點，之後曾經腳軟倒跌３５點低見２９５４２點，直到１１

點左右又微升返轉頭。

只可惜Ａ仔場嗰邊唔生性，跣落去３２７５點收市，全日無咗接近１巴仙或３０點。內險股

受Ａ場拖累，亦都無乜氣勢。恆指全日最高只係跳起１１５點高見２９６９３點，高低位波幅

１７７點，最終收升１９點或０﹒０７巴仙，報２９５９７。成交繼續好淡靜，錄得８２７億銀

，但叫做比聖誕假前（２２日）多１５巴仙。

國貨方面，表現亦一樣頹頹地，唔見０﹒３巴仙或３５點，報１１６１７點。



＊Ａ仔頹頹地香江難飛起，瑞聲與舜宇今天也Ｎｏ Ｓａｙ＊



噚晚（２６日）花旗國嘅科技股慘遭拋售，蘋果公司股價大跌，收市唔見近３巴仙，係８月

１０日以嚟最大單日跌幅。寶島就有傳媒引述蘋果供應鏈消息報道，話由於唉瘋Ｘ

（ｉＰｈｏｎｅ Ｘ）銷量未符預期，蘋果公司大削出年首季訂單，下調幅度達四成。消息一出

震散手機概念股，瑞聲（０２０１８）今朝低開超過３巴仙、舜宇（０２３８２）亦低開逾１巴

仙，之後大家愈跌愈多。瑞聲最低見１３３﹒２銀，進一步逼近今個月低１３２﹒２銀，埋單全

日唔見４巴仙，報１３７﹒３銀。至於舜宇，就無咗近５巴仙，報９４﹒９５銀，成為兩隻跌幅

最大嘅藍戰士！

阿爺出年再延長免收新能源砵砵車購置稅，帶動砵砵車畀油飆上前。比亞迪（０１２１１）

衝前近６巴仙，報６８﹒３銀；而吉利（００１７５）就衝上近１巴仙，報２５﹒８銀。



＊建行有睇頭車仔飆返轉，鎮科將易主復牌似支箭＊



錢莊建行（００９３９）今日嘅表現相當省鏡，事關孖屐有傳佢同海航，喺今個禮拜一

（２５日）簽咗單刁，內容係有關建行將會為海航嘅住房租賃等業務提供金融服務，當中涉及嘅

金額至少１６０億人仔架！因此，建行全日踢高近１巴仙，收報７﹒１１銀；但香港國際建投

（００６８７）就跌咗近２巴仙，報１﹒９４銀；ＣＷＴ ＩＮＴＬ（００５２１）亦跟跌近

３巴仙，報０﹒３７銀。

另一邊廂，白雲山（００８７４）今日終於復賽喇，公司話會加碼增持廣州醫藥三成股權，

當中涉及大嗱嗱近１１億人仔，最後佢完場時足足踢高近２巴仙，埋單２２﹒８５銀。此外白雲

山仲收到裁決，同興藥業以３﹒７億人仔將王老吉藥業股權轉讓畀白雲山，完成後白雲山手上仲

會持有９６巴仙王老吉嘅貨仔添呀！

另一隻復賽嘅仲有鎮科集團（００８５９），仲喺上周三（２０日）將近７５巴仙股權同埋

１１００萬銀換股債，賣畀內房佬三盛宏業。收市時鎮科彈起咗逾９巴仙，埋單２﹒３９銀。



＊阿爺來祝福碧桂園Ｂｉｇ貴，恆安上山頂內險表現曳＊



國土資源部有話兒，表示會加快建立多主體供應、多渠道保障、租購並舉嘅住房制度，一眾

內房佬就顯得格外醒神啦！首先係碧桂園（０２００７）就畀券商申萬宏源維持「持有」評級，

「他屐」就由１１﹒８銀升至１１﹒８１銀，最終佢全日剷高近６巴仙，報１４﹒１６銀，係全

日表現最好嘅藍戰士添，叻！緊隨其後嘅中海外（００６８８）全日就升咗約１巴仙，報

２４﹒６５銀；潤地（０１１０９）亦升約２巴仙，報２２﹒５５銀。

恆安國際（０１０４４）就畀晨星升佢投資評級，由「拋售」升至「持有」，結果佢全日仍

飛起約４巴仙，報８８﹒２５銀，仲喺最高位８８﹒３銀插旗，創逾兩年半新高。

另外，受惠利比亞油輸油管道爆炸消息影響，油價急升兼創兩年半高位，落後於大市嘅「三

桶油」亦急起直追，中石化（００３８６）升咗不足１巴仙，報５﹒７７銀；中石油

（００８５７）踢高不足１巴仙，報５﹒５２銀；中海油（００８８３）亦唔輸蝕，全日照升近

２巴仙，埋單１１﹒２８銀。



＊油價見高位油股亦步趨，紫控升得誇聯想多人追＊



內險佬朝早靠穩，新保（０１３３６）之前仲畀大和列為首選股仔添，點知到下晝形勢就急

轉向下。由於金融股Ａ場嗰邊跌勢加劇，新保埋單時一共無咗逾１巴仙，報５１﹒７５銀！至於

街坊平保（０２３１８）上周五（２２日）喺８３﹒５銀月內高位插旗後，點知到咗今日下晝沽

壓就突然急增，最終全日都要趴低逾２巴仙，埋單８０﹒９銀；而中國太平（００９６６）亦腳

軟軟逾３巴仙，報２８﹒７銀。

另一邊廂，紫控（００３６５）上個禮拜五（２２日）以大約４９３７萬銀掃入４１６萬股

中芯國際（００９８１），同日又用咗大嗱嗱約５０１４萬銀，掃入１５９萬股聯控

（０３３９６），而紫光就話買入聯想控股，係源自佢屬於一項具有吸引力嘅投資，有望提高公

司投資回報，缸友一於拭目以待啦！結果紫控全日升咗近５６巴仙，埋單２﹒９９銀；中芯收市

時亦彈高近３巴仙，報１２﹒３４銀；聯控都圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ，全日則衝前逾９巴仙，報

３４﹒６銀，實在可喜可賀呀！請請！



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