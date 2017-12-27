中資金融股遇沽壓，港股僅升１９點報２９５９７，成交８２７億元

《經濟通通訊社２７日專訊》美國科技股出現回吐，市場更有消息指，蘋果調低明年

ｉＰｈｏｎｅ出貨量，拖累蘋果挫近３％，美股三大指數全線下跌。不過，港股ＡＤＲ倒升

１１５點，港股今早開市順勢高開５４點，隨後內銀股造好，加上內房股反彈，港股早段一度最

多攀升１１５點，高見２９６９３點，創本月高位。不過，午後平保（０２３１８）跌幅持續擴

大，騰訊（００７００）亦未能扭轉跌勢，港股由升轉跌，最多跌６１點，低見２９５１６點，

最終重磅股跌幅有所收窄，港股最終全日升１９點，報２９５９７點。全日總成交僅８２７億元

，較上周五（２２日）增加逾１５％。

國指跌３５點或０﹒３％，報１１６１７點。滬指跌３０點或０﹒９２％，報３２７５點。



＊碧桂園領漲藍籌，比亞迪午後跑出＊



內房股大致向好，碧桂園（０２００７）全日急升５﹒７％，報１４﹒１６元，為表現最好

藍籌。華潤置地（０１１０９）漲１﹒８１％，報２２﹒５５元。中海外（００６８８）窄幅升

１﹒０３％，報２４﹒６５元。

融創（０１９１８）升４﹒８％，報３１﹒７元。恆大（０３３３３）漲３﹒０２％，報

２５﹒６元。旭輝（００８８４）漲３﹒３％，報４﹒６４元。龍光（０３３８０）揚

６﹒１％，報７﹒６７元。

個別汽車股於午後見資金追捧，比亞迪（０１２１１）升５﹒８％，報６８﹒３元。北京汽

車（０１９５８）漲３﹒６％，報９﹒３８元。吉利（００１７５）升０﹒６％，報２５﹒８元

。長城汽車（０２３３３）窄幅跌０﹒８％，報８﹒６６元。



＊瑞聲舜宇跑輸藍籌，中車見兩年高＊



市場憂慮明年ｉＰｈｏｎｅ銷量會出現遞減，手機設備股遇沽壓，瑞聲（０２０１８）挫３

﹒６５％，報１３７﹒３元，失守１００天線（１４１﹒０７元）。舜宇（０２３８２）跌４﹒

６％，報９４﹒９５元，為表現最差藍籌。鴻騰精密（０６０８８）挫４﹒１％，報

５﹒１７元。丘鈦（０１４７８）挫４％，報１０﹒５４元。信利（００７３２）卻升

４﹒２６％，報３﹒４３元。

重磅股方面，平保跌２﹒４％，報８０﹒９元。騰訊跌１﹒１％，報４０１﹒２元。匯控（

００００５）軟０﹒２５％，報７９﹒８元。友邦（０１２９９）窄幅升０﹒８６％，報

６４﹒５元。

基建鐵路股全線向好，中車（０１７６６）漲２﹒９％，報８﹒１３元，盤中高見８﹒３元

，創近兩年高。中車時代（０３８９８）升１﹒５％，報５１﹒４元。鐵建裝備

（０１７８６）升２﹒２％，報１﹒８５元。（ｔｔ）

