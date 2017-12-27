《經濟通通訊社２７日專訊》全國人大常委會今日通過「一地兩檢」安排議案，完成「三步
走」中的第二步。行政長官林鄭月娥將於今日下午６時就此在政府總部舉行記者會。律政司司長
袁國強、運輸及房屋局局長陳帆及署理保安局局長區志光亦會出席。（ｃｗ）（ｚｚ）
27/12/2017 16:22
【一地兩檢】林鄭月娥傍晚將就人大通過一地兩檢安排舉行記者會
《經濟通通訊社２７日專訊》全國人大常委會今日通過「一地兩檢」安排議案，完成「三步
走」中的第二步。行政長官林鄭月娥將於今日下午６時就此在政府總部舉行記者會。律政司司長
袁國強、運輸及房屋局局長陳帆及署理保安局局長區志光亦會出席。（ｃｗ）（ｚｚ）
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