【一地兩檢】李飛：人大常委會對實施基本法有最高法律效力

《經濟通通訊社２７日專訊》全國人大常委會通過批准在廣深港高鐵西九龍站設立口岸實施

「一地兩檢」的合作安排決定草案。人大常委會副秘書長李飛表示，人大常委會對實施基本法和

處理重大法律問題的決定，有憲制性地位及最高法律效力，是一言九鼎。

李飛說，在高鐵西九龍站實施一地兩檢，完全符合一國兩制，絕不是一些人所講的放棄高度

自治，而是依法行使高度自治，一地兩檢是將本來在深圳進行的查驗，換了地方，查驗的法規、

程序和機構都沒有變。他強調內地執法人員不到內地口岸區以外的地方執法，對高鐵乘客來說，

除了更加高效便捷，與過往沒有不同，沒有新限制，不減損權利，只有好處沒有壞處。



＊人大常委會有最終決定權＊



他續稱，全國人大常委會對基本法有解釋權及監督實施的職責，並對香港實施的所有法律及

發生的行為是否符合基本法或是否與基本法有牴觸，人大常委會有最終決定權，而特區政府與內

地充分協商，決定實施一地兩檢，完全符合一國兩制方針及基本法的根本宗旨。



＊內地口岸區應視為內地＊



表決稿提到，內地派駐西九龍站的機構只在內地口岸區內依照內地法律履行職責。李飛以深

圳灣口岸為例，指深圳在１１年前將區域內一塊查驗區域授予香港，用香港法律管轄，視之為香

港。今次西九龍站的內地口岸區亦應視為內地，因此在內地口岸區實施內地法律，與基本法第

１８條規定將全國性法律在整個香港實施的情況不同。（ｋｌ）

