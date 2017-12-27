《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５５５５，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１１５點子。全日在６﹒５４３５至６﹒５６１４之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１５３點子，報６﹒５５６８。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒５４２１，較上個交易日跌５點子。（ｊｙ）
27/12/2017 16:51
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１１５點子，報６﹒５５５５
《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５５５５，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１１５點子。全日在６﹒５４３５至６﹒５６１４之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１５３點子，報６﹒５５６８。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒５４２１，較上個交易日跌５點子。（ｊｙ）
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