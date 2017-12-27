【聚焦數據】統計局：１１月規模以上工業利潤放緩至１４﹒９％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１１月份，規模以上工業企業實現利潤總額

７８５８﹒２億元（人民幣．下同），同比增長１４﹒９％，增速比１０月大幅放緩１０﹒２個

百分點。

１－１１月，全國規模以上工業企業實現利潤總額６８７５０﹒１億元，同比增長

２１﹒９％，增速比１－１０月放緩１﹒４個百分點。

１－１１月，採礦業實現利潤總額４４３４億元，同比增長２﹒９倍；製造業實現利潤總額

６０４１６﹒１億元，增長１８﹒９％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

３９００億元，下降１２﹒８％。



＊石油和天然氣開採業由同期虧損轉為盈利＊



１－１１月，在４１個工業大類行業中，３９個行業利潤總額同比增加，２個行業減少。主

要行業利潤情況如下：煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長３﹒６倍，農副食品加工業增長５％

，紡織業增長２﹒１％，石油加工、煉焦和核燃料加工業增長３６％，化學原料和化學製品製造

業增長３６﹒７％，非金屬礦物製品業增長２１﹒９％，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長１﹒８

倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長３６﹒５％，通用設備製造業增長１２﹒９％，專用設備製

造業增長２４﹒１％，汽車製造業增長６﹒１％，電氣機械和器材製造業增長７﹒１％，計算機

、通信和其他電子設備製造業增長２０﹒４％，石油和天然氣開採業由同期虧損轉為盈利，電力

、熱力生產和供應業利潤總額同比下降１７﹒８％。（ｊｙ）

