【海航動向】海航集團代表否認將出售德銀持股

《經濟通通訊社２７日專訊》據《德國商報》引述海航集團在德意志銀行董事會的代表

Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｓｃｈｕｅｔｚ稱，德意志銀行對於海航而言是一項核心且聲譽很高的投

資，海航集團是該行的長期投資人。

海航在德銀的持股近１０％，價值約為３３億歐元。外界猜測海航集團想要出售在德意志銀

行的持股，但Ｓｃｈｕｅｔｚ強調想要表明這絕對是不對的。（ｊｙ）（ｚｚ）

