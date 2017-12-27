《經濟通通訊社２７日專訊》據《德國商報》引述海航集團在德意志銀行董事會的代表
Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｓｃｈｕｅｔｚ稱，德意志銀行對於海航而言是一項核心且聲譽很高的投
資，海航集團是該行的長期投資人。
海航在德銀的持股近１０％，價值約為３３億歐元。外界猜測海航集團想要出售在德意志銀
行的持股，但Ｓｃｈｕｅｔｚ強調想要表明這絕對是不對的。（ｊｙ）（ｚｚ）
27/12/2017 17:26
【海航動向】海航集團代表否認將出售德銀持股
《經濟通通訊社２７日專訊》據《德國商報》引述海航集團在德意志銀行董事會的代表
Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｓｃｈｕｅｔｚ稱，德意志銀行對於海航而言是一項核心且聲譽很高的投
資，海航集團是該行的長期投資人。
海航在德銀的持股近１０％，價值約為３３億歐元。外界猜測海航集團想要出售在德意志銀
行的持股，但Ｓｃｈｕｅｔｚ強調想要表明這絕對是不對的。（ｊｙ）（ｚｚ）
|生財有道27/12/2017
【回顧展望－新股】創板全配售上市不再 同股不同權吸引新經濟股
|生財有道27/12/2017
【回顧展望－新股】本港新股集資額跌至第四 明年表現看大市走勢
|國際動態27/12/2017
莫斯科巴士衝行人隧道 至少5死
|興證快訊27/12/2017
中央經濟工作會議
|生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】天價大刁不絕 中環中心402億元售中資
|生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】四度誕地王 逾千億賣地收入令庫房再水浸
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰