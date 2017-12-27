《日入而息》人大通過一地兩檢，霸王母公司遭入稟清盤，港股靠穩

《今天重點》﹡人大常委會表示設立內地口岸區不同於基本法第十八條；一地兩檢合作安排

：進入內地口岸區後依內地法律監管；張曉明援引多條基本法條文，說明一

地兩檢法理依據；李飛稱人大常委會對實施基本法有最高法律效力；若港人

不放心可以不坐高鐵；林鄭指人大常委通過合作安排草案可提供堅實法律基

礎；袁國強：不應將一地兩檢方案折射至基本法２３條立法

﹡霸王國際（０１３３８）遭入稟清盤，急瀉逾三成後突停牌；霸王萬玉華入

稟法院申請將控股公司清盤，涉股份被不法配發；霸王萬玉華指清盤為忍無

可忍的決定，淪為賺錢機器及生仔奴隸；霸王萬玉華指對清盤導致股價大跌

感抱歉，但力爭平等對話機會



《即日市況》﹡中資金融股遇沽壓，港股僅升１９點報２９５９７，成交８２７億元



《深滬股市》﹡兩市午後跳水，滬綜指收跌０﹒９２％，深成指跌１％



《美元匯價》﹡日無意收緊貨幣，美元或試越１１４日圓阻力；歐元最新報１﹒１８９０

╱９３，日圓最新報１１３﹒２３╱２５



《公司業績》﹡ＣＥＣ國際（００７５９）中期虧損收窄至２０８６萬元，不派息

﹡大眾金融（００６２６）宣派年度第二次中期息０﹒１６元

﹡泰加保險（０６１６１）宣布派特別中期股息每股０﹒０５元



《公司資訊》﹡ＷＴ集團（０８４２２）超購十倍，一手中籤率４８％

﹡艾伯科技（０２７０８）獲超購近１４倍，一手中籤率３０％

﹡凌銳（００７８４）超購逾２２倍，一手中籤率約６０％

﹡竣球控股（０８４８５）獲超額認購８﹒４４倍，一手中籤率５０％

﹡康宏環球（０１０１９）再對王利民等提訴訟；集團向８００位員工授出購

股權，最多涉１５億股新股；康宏再控王利民、麥光耀及兩公司，涉不當轉

移顧客

﹡中國能源（０３９９６）附屬擬成立合夥企業投資高速公路項目

﹡中國智慧能源（０１００４）擬設貿易公司拓大宗商品衍生交易

﹡中國稀土（００７６９）售熒光產品公司，涉５０萬元

﹡弘和仁愛（０３８６９）購廣州醫院股權訂意向書

﹡民生金融（００２４５）與同煤集團簽合作協議

﹡迅銷（０６２８８）據報擬在非洲建廠，最快明年試產

﹡佳寧娜（００１２６）擬購深圳福田區商廈，涉６５５０萬元人民幣

﹡卓爾（０２０９８）向核心管理層配發股份及授出購股權

﹡美圖（０１３５７）主席增持３５０萬股，涉資３６１０萬元

﹡香港電訊（０６８２３）歡迎終審法院就綜合傳送者牌照的收費判決

﹡朗詩綠色地產（００１０６）購中城基金５０％股權，涉資逾３億元人民幣

；江蘇工業園兩房產項目引入合作夥伴

﹡第一太平（００１４２）Ｉｎｄｏｆｏｏｄ向日本Ａｓａｈｉ購印尼飲料產

銷商

﹡創美藥業（０２２８９）終止租賃深圳龍岡區物業及宿舍

﹡紫光（００３６５）增購中芯（００９８１）及聯想控股（０３３９６）股

份

﹡華建（００４７９）折讓近７％配股，淨籌６９１２萬元

﹡華津國際（０２７３８）１﹒１億元人民幣投得廣東省江門土地使用權

﹡新地（０００１６）旗下八商場聖誕營業額增加１０％

﹡電盈（００００８）就通訊局徵收過高牌照費獲終院裁定上訴得直

﹡嘉年華（００９９６）以２﹒８億元出售內地自助餐業務；嘉年華出售餐廳

業務，料賺４４００萬元

﹡騰邦（０６８８０）售醫療衛生教育及培訓業務，涉５９５０萬元

﹡豐盛（００６０７）減持醫療設備業務，料賺逾２億元人民幣；豐盛擬成立

基金投資內地旅業

﹡北京體育文化（０１８０３）訂協議出售附屬公司銷售股份，涉１０萬元

﹡廣州農商（０１５５１）湖南株洲珠江農商銀行獲批准開業

﹡北京體育文化（０１８０３）出售附屬公司銷售股份，涉８００萬元人民幣

﹡弘業期貨（０３６７８）獲中證監受理建議Ａ股發行申請材料

﹡復星國際（００６５６）獲聯交所確認可進行重組

﹡正恆（００１８５）附屬奪河南鄭州市地塊使用權，涉１８﹒２５億元人幣



《國企紅籌》﹡中海油主動控制ＬＮＧ價格至每噸最多５１００元元人民幣

﹡大唐發電（００９９１）向大唐核電增資７０４９萬元人民幣；大唐發電簽

五份ＥＰＣ工程及兩份技改工程合同

﹡中交建（０１８００）近２億元向母企售中交資源股份

﹡中航科工（０２３５７）滬Ａ附屬中航電子發２４億元人民幣可轉換債券

﹡白雲山（００８７４）獲裁決向同興收購王老吉藥業股權

﹡東航（００６７０）通過與法荷航之日常關聯交易議案

﹡首都機場（００６９４）斥２億元人民幣購母企北京機場迎賓橋等資產

﹡首創（０２８６８）逾１３億元人民幣購北京豐台區商業項目

﹡華電福新（００８１６）近２億向控股股東購鹽湖風電項目

﹡越秀地產（００１２３）近２億元人民幣出售廣州物業

﹡粵運交通（０３３９９）與茂名市交通投資訂合作意向書

﹡中鋁國際（０２０６８）發行Ａ股申請已獲中證監批准

﹡雅士利國際（０１２３０）獲２﹒５３億元人民幣徵收物業補償金

﹡徽商銀行（０３６９８）獲中證監批准恢復公開發行Ａ股審查

﹡深高速（００５４８）１１月份車流量、路費收入普遍均升

﹡中移動（００９４１）控股股東名稱改為「中國移動通信集團有限公司」

﹡中人保（０１３３９）繆建民獲選為第二屆董事會董事長

﹡中石化煉化（０２３８６）簽訂伊朗煉廠產品升級項目二期總承包合同



《神州民企》﹡正通（０１７２８）獲授寶馬新車及零件零售業務管理權

﹡首控（０１２６９）售澳洲Ｇ８教育５８２萬股

﹡神州控股（００８６１）拓大灣區智慧城市，智慧水務系統料明年推

﹡融創（０１９１８）旗下公司對樂視影業增資成大股東

﹡霸王國際（０１３３８）遭入稟清盤，急瀉逾三成後突停牌；霸王萬玉華入

稟法院申請將控股公司清盤，涉股份被不法配發

﹡中滔環保（０１３６３）中標廣州固廢處理項目，貢獻收益最少４﹒２億

元人民幣

﹡西北實業（０８２５８）折讓４１％發行１﹒３６億股內資股

﹡萬科（０２２０２）股東鉅盛華再質押３７３６萬股Ａ股

﹡輝山乳業（０６８６３）４家附屬遭恆生銀行入稟申索，續停牌

﹡麗珠醫藥（０１５１３）年內獲批逾２﹒０７億人幣政府補助金

﹡恆安（０１０４４）兩間附屬收購濰坊熱電全部股權，涉１﹒５億元人民幣

﹡中國泰豐床品（００８７３）就建議重組業務及財務訂立獨家協議



《中國要聞》﹡中共十九屆二中全會明年１月召開

﹡內地民航業首１１個月利潤按年增１６％

﹡國土部學術報告會：開徵房地產稅有現實必要性

﹡京津冀明起對５３國實施１４４小時過境免簽政策

﹡哈羅單車完成新一輪１０億元融資，復星參投

﹡財政部表示明年起免徵新能源汽車購置稅三年

﹡發改委表示同意新建常德經益陽至長沙鐵路；發改委關注手機芯片漲價，或

調查潛在價格操縱；發改委擬支持５６個「互聯網＋」、ＡＩ等重大項目

﹡顧地科技遭公募基金下調估值近３０％

﹡法拉第未來據報獲香港財團１０億美元融資

﹡外匯局表示１１月服務貿易逆差１８３億美元；９月內銀對外金融資產淨負

債２３８８億美元

﹡統計局表示１１月規模以上工業利潤放緩至１４﹒９％

﹡統計局解讀指價格漲幅回落，拉低１１月工業利潤增速

﹡戴德梁行表示明年北京五大核心商圈租金或被推高

﹡人行稱流動性總量較高續停逆回購，淨回籠４００億元

﹡中國１１月未對北韓出口汽柴油，未自北韓進口鐵礦石

﹡渤海金控獲中證監核准發行不逾４０億元公司債券

﹡報道稱蘇寧金服發新股引入雲鋒

﹡福布斯大陸最佳商業城市榜，上海廣州北京列三甲

﹡海航集團代表否認將出售德銀持股

﹡阿里巴巴任命蔣凡任淘寶總裁，靖捷任天貓總裁

﹡國務院表示明確環境保護稅為地方收入



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１０４８６﹒６７點

﹡台幣今年兌美元升值近８％，主要反映美元走弱



《其他消息》﹡人大常委會表示設立內地口岸區不同於基本法第十八條

﹡林鄭月娥傍晚將就人大通過一地兩檢安排舉行記者會；林鄭月娥稱每日會睡

５小時，發表施政報告前睡眠時間更少

﹡一地兩檢合作安排：進入內地口岸區後依內地法律監管

﹡張曉明援引多條基本法條文，說明一地兩檢法理依據

﹡李飛稱人大常委會對實施基本法有最高法律效力；若港人不放心可以不坐高

鐵

﹡俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地明日重開

﹡羅冠聰姚松炎稱追討全數薪津不公，將還預支津貼餘額

﹡代理指十大屋苑周末成交量連續六周企穩於雙位數水平

﹡深股通額度全日用１﹒３億元；滬股通額度全日用７﹒９８億元

﹡安永表示Ａ股ＩＰＯ宗數領跑全球，新股發行趨向嚴謹有助市場發展；明年

港新股集資額增至千五億元，下半年稍悲觀

﹡法庭在判決證監會上訴得直後下令重審黃鴻非法賣空案

﹡荃灣馬角街工業地本周五截標，估值約７﹒１億元

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