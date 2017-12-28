《日出而作》美匯逾三周低期金四連升，綠城獲注入浙江綠城足球隊

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４７７４．３０ 升 ２８．０９點╱０．１１％

標普５００ ２６８２．６２ 升 ２．１２點╱０．０８％

納斯達克 ６９３９．３４ 升 ３．０９點╱０．０４％

倫敦富時１００ ７６２０．６８ 升 ２８．０２點╱０．３７％

法蘭克福ＤＡＸ １３０７０．０２ 跌 ２．７７點╱０．０２％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３６８．８４ 升 ４．１２點╱０．０８％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１３．２４，歐元兌美元１．１８９９



《最新資訊》﹡特斯拉承諾完成推出ＳＵＶ，將研發農夫車

﹡美國假期銷售增長４﹒９％，創６年新高

﹡英國工業聯盟：企業稱今季增長升溫，但明年初將放緩

﹡傳兩名前喬治布殊政府經濟學家競逐聯儲局副主席

﹡永義國際（０１２１８）喇沙利道盤快推，剛性需求料中小戶主導

﹡長實（０１１１３）旗下上環Ｍｙ Ｃｅｎｔｒａｌ內地買家佔半

﹡恆隆地產（００１０１）藍塘道項目２伙６﹒４４億沽

﹡馬料水填海供１﹒１萬伙，媲美太古城

﹡油價從兩年半高位回落，金價上漲

﹡俄羅斯聖彼得堡超市發生炸彈襲擊，十人受傷

﹡美日俄暴風雪吹襲，交通大受影響

﹡貴州茅台：料全年多賺５８％，上調明年酒價１８％

﹡科技股反彈美股力保不失，美債收益率跌

﹡美元跌至３周半新低，商品貨幣有追捧

﹡珀麗酒店（０１１８９）今早停牌，待刊發內幕消息

﹡區塊鏈跨境人民幣清算，永隆招行先行



《神州民企》﹡霸王（０１３３８）：萬玉華指控無根據，今早復牌

