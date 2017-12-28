《盤後部署》待明年北水重新部署，港股短期續區間上落

《經濟通通訊社２８日專訊》假期氣氛仍然濃厚，美股昨日（２７日）無太大變動。但港股

ＡＤＲ升５８點，港股早市先高開８７點，其後在碧桂園（０２００７）、舜宇（０２３８２）

等多隻藍籌股顯著造好之下，令港股最多攀升２７５點報２９８７３點再創月內高位，最終全日

升２６６點或０﹒９０％，報２９８６３點。全日總成交僅７４４﹒２０億元，較昨日減少約

１０％。

國指揚６６點或０﹒５７％，報１１６８３點。滬指漲２０點或０﹒６３％，報３２９６點

。



＊稅改改革進度將影響市場游資走向＊



道指昨晚收報２４７７４點，暫時於月內已累升５０２點，距離２０１７年僅剩下一個交易

日，有研究機構Ｂｅｓｐｏｋｅ近日對市場情緒、個別板塊表現作前瞻分析。分析指，近期流入

美國本土股票基金及ＥＴＦ的資金不算多，若投資者樂觀情緒嚴重偏離歷史水平，則將會是市況

逆轉的重要警號。

分析又指，現時科技股佔標普５００比重，相當於權重最小的六個板塊之總和。若科技股大

幅下挫，美股指數或將面臨大跌風險。

儘管美股短期內未必出現大幅調整，倘若道指下月要挑戰兩萬五關口，則需靠大價科技股、

金融股等表現，以及明年將有何等稅改具體措施出台，方可推升美股表現。另外，稅改方案推行

進度孰緩孰急均會影響市場游資走向，投資者不可不察。



＊宜密切留意明年內房調控措施＊



目前港股多以板塊輪流炒作，中資金融股、手機設備股、內房股等仍是近期焦點板塊所在。

早前獲大受追捧的騰訊（００７００）及平保（０２３１８）今日則雙雙靠穩，分別於月內只累

漲約３％及６％，相信短期內大戶盤仍在進行獲利鎖定，令該等板塊難於短期內發圍。

港股需待今年及來年大市市值重估，連同明年南下北水重新部署後，本港後市才逐步轉趨明

朗化，預料後市將在２９３００至２９９００之間上落。

內房股今日升幅尤為顯著，當中「藍籌新晉」碧桂園更見１５﹒４６元創新高。有央媒指，

為防止資金過度流向房產市場，內房調控政策仍保持偏緊，而房產稅則仍需時推行。但倘若明年

１月份一線城市住宅銷情大增，相信不排除房產稅將加快落實。看好內房的投資者，宜密切留意

年初相關調控措施之最新動態。（ｇｖ）

