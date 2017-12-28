【代幣狂熱】比特幣跌幅擴大，現插近一成

《經濟通通訊社２８日專訊》比特幣跌幅擴大，繼跌穿１５０００美元關口後，現再插

９﹒８％至１３８５２美元。

此前，南韓政府發表聲明表示，將採取更多措施監管加密貨幣交易中的投機行為。聲明稱，

措施將包括禁止開設匿名加密貨幣帳戶等，並將謹慎評估是否關閉加密貨幣交易所。（ｍｎ）

