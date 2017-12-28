《經濟通通訊社２８日專訊》比特幣跌幅擴大，繼跌穿１５０００美元關口後，現再插
９﹒８％至１３８５２美元。
此前，南韓政府發表聲明表示，將採取更多措施監管加密貨幣交易中的投機行為。聲明稱，
措施將包括禁止開設匿名加密貨幣帳戶等，並將謹慎評估是否關閉加密貨幣交易所。（ｍｎ）
28/12/2017 14:37
【代幣狂熱】比特幣跌幅擴大，現插近一成
《經濟通通訊社２８日專訊》比特幣跌幅擴大，繼跌穿１５０００美元關口後，現再插
９﹒８％至１３８５２美元。
此前，南韓政府發表聲明表示，將採取更多措施監管加密貨幣交易中的投機行為。聲明稱，
措施將包括禁止開設匿名加密貨幣帳戶等，並將謹慎評估是否關閉加密貨幣交易所。（ｍｎ）
|生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】閱文估值過高 其他中小股前景一般
|生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】騰訊再破頂與否 未來三年盈利預測成關鍵
|生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】騰訊今年累漲1倍 閱文首掛日曾變紅底股
|生財有道28/12/2017
【回顧展望】2017年財經大事回顧-上集（有片）
|中國故事28/12/2017
港夫妻製高檔叉燒由小店賣到超市 年收800萬
|剖析天下28/12/2017
身份認同危機 分裂歐洲？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰