  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2017 13:47

【回顧展望－新經濟股】騰訊今年累漲１倍，閱文首掛日曾變紅底股

　　《經濟通通訊社記者馮松興２８日報道》港股今年升幅逾三成，當中股王騰訊
（００７００）是「功臣」之一，累升１﹒１倍。騰訊由年初１８９﹒０９元曾升至１１月中最
高４３９﹒６元，目前則在４００元水平徘徊。此外，騰訊１１月份分拆閱文（００７７２）上
市，亦掀起新經濟股新股熱潮。
　
＊騰訊升勢由業績驅動，首三季度業績勝預期＊
　
　　騰訊今年的強勁升勢，主要由業績因素所推動。今年３月騰訊公布去年第四季業績，盈利
１０５﹒３億元（人民幣．下同），升４７％，而公司去年末季智能手機遊戲收入１０７億，按
年增５１％。不過，當時業績並無特別刺激股份。直到踏入５月份，騰訊公布今年３月底止首季
度業績，盈利升５８％達１４４﹒８億元，表現繼續勝預期。而且公司首季手遊收益按年升
５７％，而網絡廣告業務收入按年升４７％。業績公布翌日股價漲近２％再創上市新高。其後股
價繼續於高位徘徊，半年斗升幅已達４７％。
　　去到八月，騰訊公布中期盈利３２７億元按年升６４％，表現勝預期。而次季盈利亦升
７０％達１８２億元，同樣勝預期。公司次季的手遊收入增長５４％，令股價於８月最高見
３４１元破頂。
　
＊花旗予最牛價６０６元，大量牛證加劇跌勢＊
　
　　騰訊第三季業績公布而上衝。１１月公布首三季盈利５０７億元升６６％，而第三季賺
１８０億元升６９％勝預期，第三季智能手機遊戲收入按年增８４％至１８２億元，第三季網絡
廣告收入增４８％。其後券商紛紛調高騰訊目標價，將目標價提升至４００元（港元．下同）以
上，而花旗更給出全城最牛價，指最牛情況下騰訊可見６０６港元。股價隨後節節高升，１１月
中高見４３９﹒６元創上市新高，市值逾四萬億元，一度是全球第５大市值上市公司。
　　不過，由於大批市場投資者持有騰訊貼價牛證，收回價大致於３８０元，大量的牛證街貨令
騰訊獲利回吐沽盤之跌勢加劇。
　　騰訊１１月中創上市新高後股價急速回落。騰訊自破頂後六個交易日，首度跌穿４００元，
之後五日內跌至３６５﹒２元，自上市新高累積瀉近１７％。多批牛證被回收，及至１２月中下
旬，騰訊股價方回升至４００元附近，現時多間券商仍然看好騰訊股價表現（見附表）。
　　
＊「小ＱＱ」閱文分拆上市，雷蛇易鑫較失色＊
　
　　騰訊１１月份分拆旗下網絡出版業務閱文（００７７２）上市，由於騰訊本身的名牌效應，
引來投資者紛紛加入抽新股的熱潮。而繼閱文之後，雷蛇（０１３３７）、易鑫（０２８５８）
等新經濟股相繼上市，不過三者當中，仍以閱文首日表現最好。
　　有「小ＱＱ」之稱的閱文，孖展認購踴躍，需認購一百萬元才能穩中一手，一手中籤率只得
７％。而閱文１１月８日首掛當日，開市不足半小時便升破１００元變「紅底股」，隨後更高見
上市新高１１０元，比招股價５５元高出１００％，市值即時翻一倍。閱文首掛日收報
１０２﹒４元，比高招股價仍高出８６％。
　　而擁有李嘉誠概念的電競設備股雷蛇，１１月１３日首掛表現亦不俗，收４﹒５８元，高招
股價１８％。騰訊持有股權的二手車平台公司易鑫，１１月１６日首掛當日，表現更差過前兩者
，近全日最低位收市，只高招股價逾５％。
　　不過，自易鑫上市後，新經濟股新股熱潮結束，而三隻新經濟股表現都偏軟，截至今午，雷
蛇、易鑫收市價已低於招股價，而閱文仍然較招股價高出５１％。

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】閱文估值過高 其他中小股前景一般
生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】騰訊再破頂與否 未來三年盈利預測成關鍵
生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】騰訊今年累漲1倍 閱文首掛日曾變紅底股
生財有道28/12/2017
【回顧展望】2017年財經大事回顧-上集（有片）
中國故事28/12/2017
港夫妻製高檔叉燒由小店賣到超市 年收800萬
剖析天下28/12/2017
身份認同危機 分裂歐洲？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
我們應該向日本企業學些甚麼？
政是有心 ． 余君雋
一地兩檢依據不引基本法 北京釜底抽薪無招勝有招 24 新文章
辦公室政治 ． 潘少權
【誰是辦公室潛力股？】老細揀人心得：心態重要過能力
陶冬天下 ． 陶冬
美國減稅，全球變局 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
送你兩份聖誕禮物
暢所欲妍 ． 屈穎妍
寫給熊寶寶局長的聖誕願望 3 新文章
健康解「迷」
【再見包包臉】啪骨瘦面或令腦部受衝擊？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【2018必紅預測】緊貼5個EatClean新潮流 1
抵玩自助遊
【$7900岡山鳥取7日遊】古糧倉泛舟 砂丘騎駱駝 嘆原個蜜桃巴菲
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 7
足球俱樂部 ． 主教練
高普不是擇善固執 雲加仍是冥頑不靈
第一桶金 ． 方元
2018年，我看好港交所（上）
論盡中港台 ． 岑逸飛
中美俄日的「非零和博弈」 6
玄來更精彩 ． 黃美雲
點解咁凍？點樣養生？ 1
What's On
【聖誕老人出沒注意！】揭開港產Santa的神秘面紗
廣告背後 ． 袁靜
【珍惜眼前人】你可交心的朋友有多少？ 2
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 3 新文章
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【親子篇】聖誕節，我送了兒子一份最好的禮物…
國金與投資 ． 曾廣標
美股長牛經濟長期增長？
台灣熱話 ． 姚超文
台灣刮起「綠色恐怖」？銀行有人民幣存款 人人自危 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【離天王巨星一步之遙】The Come Back Kid陳冠希 2
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
香港街頭美食
【食得招積】米芝蓮推介！香港街頭小食必食攻略（下） 2
辦公室政治 ． 潘少權
【最偉大的上司】失勢了仍留在公司，原來是因為…… 4
政是有心 ． 余君雋
泛民初一 點人數玩拉布 建制十五 修改議事規則 33
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】冇禮貌可能冇命！ 5
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
不藥而癒 ． Ginson
按摩、熱食、運動、曬太陽 簡單4招改善情緒病！ 4
星座命理
【請好好愛惜】3種對感情最謹慎的男生！ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
辭職，可能係一件好事？ 6
中環人 ． 溫天納
牛市難現，狂牛難忍，慢牛股何處尋？
美女中醫 ． 譚莉英
【久咳總在秋冬季？】中醫講解咳嗽的2種病因+止咳2招 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
形象UP！ ． 藍婷
【以細節取勝】靠「讓」字，贏氣度、贏好感？ 4
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
五十後的投資心態
抵玩自助遊
$9,300 美國聖地牙哥度假4天 1
產品簡介

【DIVA Channel】賞McWilliam's 葡萄酒

【etnet Bonus賞你】 迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場 「聖誕家族大放送」立體棋盤

【etnet Bonus Xmas賞你】新加坡超人氣鹹蛋零食 - 聖誕派對必備恩物

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊