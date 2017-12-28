【回顧展望－新經濟股】騰訊今年累漲１倍，閱文首掛日曾變紅底股

《經濟通通訊社記者馮松興２８日報道》港股今年升幅逾三成，當中股王騰訊

（００７００）是「功臣」之一，累升１﹒１倍。騰訊由年初１８９﹒０９元曾升至１１月中最

高４３９﹒６元，目前則在４００元水平徘徊。此外，騰訊１１月份分拆閱文（００７７２）上

市，亦掀起新經濟股新股熱潮。



＊騰訊升勢由業績驅動，首三季度業績勝預期＊



騰訊今年的強勁升勢，主要由業績因素所推動。今年３月騰訊公布去年第四季業績，盈利

１０５﹒３億元（人民幣．下同），升４７％，而公司去年末季智能手機遊戲收入１０７億，按

年增５１％。不過，當時業績並無特別刺激股份。直到踏入５月份，騰訊公布今年３月底止首季

度業績，盈利升５８％達１４４﹒８億元，表現繼續勝預期。而且公司首季手遊收益按年升

５７％，而網絡廣告業務收入按年升４７％。業績公布翌日股價漲近２％再創上市新高。其後股

價繼續於高位徘徊，半年斗升幅已達４７％。

去到八月，騰訊公布中期盈利３２７億元按年升６４％，表現勝預期。而次季盈利亦升

７０％達１８２億元，同樣勝預期。公司次季的手遊收入增長５４％，令股價於８月最高見

３４１元破頂。



＊花旗予最牛價６０６元，大量牛證加劇跌勢＊



騰訊第三季業績公布而上衝。１１月公布首三季盈利５０７億元升６６％，而第三季賺

１８０億元升６９％勝預期，第三季智能手機遊戲收入按年增８４％至１８２億元，第三季網絡

廣告收入增４８％。其後券商紛紛調高騰訊目標價，將目標價提升至４００元（港元．下同）以

上，而花旗更給出全城最牛價，指最牛情況下騰訊可見６０６港元。股價隨後節節高升，１１月

中高見４３９﹒６元創上市新高，市值逾四萬億元，一度是全球第５大市值上市公司。

不過，由於大批市場投資者持有騰訊貼價牛證，收回價大致於３８０元，大量的牛證街貨令

騰訊獲利回吐沽盤之跌勢加劇。

騰訊１１月中創上市新高後股價急速回落。騰訊自破頂後六個交易日，首度跌穿４００元，

之後五日內跌至３６５﹒２元，自上市新高累積瀉近１７％。多批牛證被回收，及至１２月中下

旬，騰訊股價方回升至４００元附近，現時多間券商仍然看好騰訊股價表現（見附表）。



＊「小ＱＱ」閱文分拆上市，雷蛇易鑫較失色＊



騰訊１１月份分拆旗下網絡出版業務閱文（００７７２）上市，由於騰訊本身的名牌效應，

引來投資者紛紛加入抽新股的熱潮。而繼閱文之後，雷蛇（０１３３７）、易鑫（０２８５８）

等新經濟股相繼上市，不過三者當中，仍以閱文首日表現最好。

有「小ＱＱ」之稱的閱文，孖展認購踴躍，需認購一百萬元才能穩中一手，一手中籤率只得

７％。而閱文１１月８日首掛當日，開市不足半小時便升破１００元變「紅底股」，隨後更高見

上市新高１１０元，比招股價５５元高出１００％，市值即時翻一倍。閱文首掛日收報

１０２﹒４元，比高招股價仍高出８６％。

而擁有李嘉誠概念的電競設備股雷蛇，１１月１３日首掛表現亦不俗，收４﹒５８元，高招

股價１８％。騰訊持有股權的二手車平台公司易鑫，１１月１６日首掛當日，表現更差過前兩者

，近全日最低位收市，只高招股價逾５％。

不過，自易鑫上市後，新經濟股新股熱潮結束，而三隻新經濟股表現都偏軟，截至今午，雷

蛇、易鑫收市價已低於招股價，而閱文仍然較招股價高出５１％。

