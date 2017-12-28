【回顧展望－新經濟股】騰訊再破頂與否，未來三年盈利預測成關鍵

《經濟通通訊社記者馮松興２８日報道》今年１１月中旬後，騰訊（００７００）雖然一度

跌穿４００元，不少散戶趁低吸納。騰訊由於業務廣，業績強，不過市值已達四萬億，究竟身為

「股王」的騰訊，未來又能否繼續重拾升勢，進一步創新高提升市值？



＊姚浩然：手遊收入佔比大，短期仍是增長引擎＊



騰訊手遊除了《王者榮耀》外，多款新遊戲如手遊《荒島特訓》、《光榮使命》、《絕地求

生：全軍出擊》、《絕地求生：刺激戰場》陸續推出。根據今年第三季業績，手遊業務佔騰訊收

入６５％。豐盛金融資產管理董事黃國英對《經濟通通訊社》表示，手遊業務明顯是騰訊重要的

增長動力之一，相對其他業務來說，手遊業務比重仍然是很高。不過，黃國英表示，投資者未必

需要太注重於其手遊業務的收益表現如何，因為騰訊尚有其他增長點考慮。

時富資產管理董事總經理姚浩然亦對《經濟通通訊社》表示，手遊是騰訊現時主要業務，雖

然公司長線未來的布局，是希望將手遊業務於收入的比重拉低，但無可避免地，騰訊短期都需以

依靠手遊的收入。他認為，手遊行業的競爭性是很大的，業務表現相對不夠穩定，不過騰訊勝在

平台夠大，而公司之前又收購了個別遊戲開發商，市場會較留心騰訊未來有沒有新的遊戲推出，

以及能否推出更多遊戲國際版，因為這樣可以令騰訊不單止靠內地收入，更能走出國際，令到業

務前景更強勁。



＊業務範疇廣增長潛力較大，股價因而呈高溢價＊



騰訊除了手遊業務，亦擁有音樂平台，微信支付，雲業務，可謂「八足咁多爪」。黃國英認

為，騰訊其他業務方面的利潤實現能力仍然未完全體現。對於騰訊本身擁有約９﹒８億名的微信

月活躍用戶數，相信公司不單止可以靠遊戲去賺取收益，更能靠其他業務範疇去賺錢。他指騰訊

的業務平台很廣，不單只遊戲，還有社交平台，這些業務是公司潛在的增長動力，將來會為騰訊

帶來怎樣的優勢，未必能容易預測得到，而這一點亦是市場賦予騰訊高溢價（ｐｒｅｍｉｕｍ）

的原因。

姚浩然則認為，騰訊業務廣泛，不過由於其手遊業務規模太大，變相其他業務重要性顯得不

大，但其實公司其他業務亦具相當的規模。現時騰訊的網絡、廣告收入等尚待開發，將來收入模

式可以更廣泛。



＊分拆業務刺激短暫股價，非長期增強價值因素＊



騰訊今年分拆了閱文（００７７２）上市，未來又傳計劃分拆騰訊音樂及微醫集團，證券專

家認為分拆帶來的正面效果不只一個。黃國英指，騰訊分拆旗下業務，其中一個功用是起到獎勵

管理層員工的作用。他以閱文為例。一般分拆，母公司通過將其在子公司中所擁有的股份，按比

例地分配給現有母公司的股東。由於閱文首掛的表現強勁，持有閱文的管理層資產值亦會急升，

起到激勵作用。在閱文招股書中顯示，閱文的ＣＥＯ吳文清，透過Ｇｒａｎｄ

Ｐｒｏｆｉｔｓ Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ持有閱文３﹒７１％股權，閱文上市後其身家已超過３５

億港元。

姚浩然則指，騰訊將個別獨立業務分拆出來，有效將該業務的價值釋放，令到該業務估值不

會有折讓（ｄｉｓｃｏｕｎｔ），同時騰訊自身估值亦能得到更準確的計算。但黃國英認為，分

拆閱文後騰訊的估值不會有太大提升，即使是提升也只是短期刺激，並非長期增強公司價值的因

素。



＊黃國英：四百元已升破，為何不能升至五百元？＊



踏入２０１８年開局，市場又會否追逐騰訊，市況繼續「強者愈強」的局面？黃國英認為，

騰訊容易為股東及投資者帶來驚喜，且負面因素較少，市場上亦很難找到替代騰訊的股份，其他

公司很難與之競爭，加上他認為內地政府亦不見得有限制其發展的理由。黃國英提出，過去年初

都沒有人能估計到騰訊能夠升破４００元，如以同樣的思維方法，「為何不能預計騰訊可以升至

５００元？」

姚浩然認為，騰訊２０１８年預計市盈率在３８至３９倍，市盈率相對盈利增長比率

（ＰＥＧ）有機會大於１，加上公司於恆指佔比大，被動基金需要持貨。不過，他認為１１月份

騰訊衝上４３９元期間升幅過急，加上當時是由於市場投資者熱愛買入騰訊牛證，令券商需要掃

入騰訊股份作對沖，才出現急速的上升。他認為，騰訊短期會先於３８５元至４１０元之間上落

。

至於更長遠的目標，姚氏指需要重點觀察於騰訊公布年度業績後，屆時市場對騰訊未來三年

盈利的估計。暫時市場未有２０２０年的盈利預測推出，預計需待來年首季完結後才有相關預測

。關鍵是如果市場對於騰訊２０１８至２０２０年三年的盈利，預期為每年都有三成的增長，屆

時則可以肯定，騰訊４００元左右水平仍然是「抵買」，因此投資者可以拭目以待。

