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28/12/2017 13:47

【回顧展望－新經濟股】閱文集團估值過高，其他中小股前景一般

　　《經濟通通訊社記者馮松興２８日報道》騰訊（００７００）今年１１月分拆閱文
（００７７２）上市後，新經濟股再為投資者關注。其實，早於閱文上市前，美圖
（０１３５７）、眾安在綫（０６０６０）分別在２０１６年１２月及２０１７年９月上市，不
過兩者於上市初期見新高後均逐步回落，至今仍未回升至上市高位。美圖上市三個月高見
２３﹒０５元上市新高，但至今日比上市新高２３﹒０５元仍下跌５５％；而有「小ＱＱ」之稱
的閱文，今後的走勢又會否和美圖一樣呢？

＊黃國英：閱文升幅過大，不夠騰訊「實淨」＊

　　豐盛金融資產管理董事黃國英對《經濟通通訊社》表示，閱文１１月８日首掛當日，甚至自
今距離招股價５５元的升幅有點過大，不過由於股份不是指數成分股，多大升幅亦未必吸引資金
去追捧，基金沒有迫切性要買入。
　　雖然坊間稱閱文做「小ＱＱ」，但他認為不可以與騰訊相比，閱文的業務較單一，騰訊的業
務範疇則廣泛。而分析閱文固然可以從用戶基礎去分析，閱文截至２０１７年６月半年，每月活
躍用戶總數是１﹒９億人（見另表），現時每用戶平均收入約１０元人民幣（以半年總收入
１９﹒２億人民幣相除），其實仍然有提升的空間，因此他認為閱文的估值是有機會提升。
　　不過，他指出，閱文規模不夠騰訊龐大，基金沒有迫切性要買入閱文，因此閱文會否上升是
沒有保證。買入閱文與否，需視乎投資者抱怎樣的觀點。相對騰訊，閱文風險會大一點。但如果
資金炒上時，相對上升空間有機會比騰訊多，而整體來看騰訊卻相對更「實淨」。

＊姚浩然：閱文走勢看版權業務轉化盈利能力＊

　　時富資產管理董事總經理姚浩然亦對《經濟通通訊社》表示，若要將閱文與其他新經濟股相
比，閱文質素算是新經濟股中質素比較好的一隻。不過，他認為閱文估值算高，雖然對其業務前
景有信心，不過現水平估值吸引力一般，並預計短期會於７０至８０元左右上落。至於閱文，有
沒有爆炸性的增長，須視乎有沒有能力將不同版權業務轉化成不同盈利來源。
　　對於美圖走勢，姚氏認為，美圖的業務包括美圖手機及美圖智能手機程式，不過行業入門門
檻不高，業務有容易有被取代的風險，故不看好美圖。
　　對於眾安在綫，他認為眾安具炒作概念，多於有業務前景支持。因為眾安每筆保單的生意成
本高，而且公司保單的定價能力小，以眾安２至３倍的市帳率來說，估值不及其他內險股吸引。
而且眾安所經營的財產保險業務，保單年期都比較短，因此眾安不能把資金投資於長線項目，這
樣帶來的投資收益亦相對會低。在盈利能力及投資回報弱的情形下，他不認為眾安有大幅上升的
空間。

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