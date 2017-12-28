《經濟通通訊社２８日專訊》紫光（００３６５）大成交暴漲逾１﹒２倍，高見６﹒５８元
，再創上市新高，成交約８２２９萬股，涉資３﹒５１億元。
根據聯交所資料顯示，紫光集團於上周五及昨日（２２日及２７日）分別以３１﹒５８９２
元增持聯想控股（０３３９６）３５１萬股，及以３３﹒１５１８元增持３５０萬股，共７０１
萬股，總值２﹒２７億元，最新持股量增至７﹒０７％。
聯想控股現上升２﹒８９％，報３５﹒６元；成交約４８０萬股，涉資１﹒６７億元。若以
現價計算，該股月內累漲近７３％。（ｍｌ）
28/12/2017 14:44
《異動股》紫光（３６５）大成交暴漲逾１﹒２倍，高見６﹒５８元
《經濟通通訊社２８日專訊》紫光（００３６５）大成交暴漲逾１﹒２倍，高見６﹒５８元
，再創上市新高，成交約８２２９萬股，涉資３﹒５１億元。
根據聯交所資料顯示，紫光集團於上周五及昨日（２２日及２７日）分別以３１﹒５８９２
元增持聯想控股（０３３９６）３５１萬股，及以３３﹒１５１８元增持３５０萬股，共７０１
萬股，總值２﹒２７億元，最新持股量增至７﹒０７％。
聯想控股現上升２﹒８９％，報３５﹒６元；成交約４８０萬股，涉資１﹒６７億元。若以
現價計算，該股月內累漲近７３％。（ｍｌ）
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