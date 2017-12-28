【駐京專電】中銀監就修訂外資銀行行政許可事項實施辦法徵意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國銀監會公告，就《中國銀監會外資銀

行行政許可事項實施辦法》進行修訂，形成了《中國銀監會關於修改〈中國銀監會外資銀行行政

許可事項實施辦法〉的決定（徵求意見稿）》，進一步擴大對外開放，持續推進行政審批制度改

革。《決定》對《中國銀監會外資銀行行政許可事項實施辦法》修改的主要內容有以下三方面：

一是增加了關於外資法人銀行投資設立、入股境內銀行業金融機構的許可條件、程序和申請

材料等規定，為外資法人銀行開展對銀行業金融機構的股權投資提供了明確的法律依據。

二是取消了外資銀行開辦代客境外理財業務、代客境外理財托管業務、證券投資基金托管業

務、被清算的外資金融機構提取生息資產等四項業務的審批，實行報告制。

三是進一步統一中外資銀行市場准入標準：合併支行籌建和開業審批程序，僅保留支行開業

審批；優化外資銀行募集發行債務、資本補充工具的條件；簡化高管資格審核程序，對於同質同

類外資銀行機構間的平級調動或改任較低職務的情形，由事前核准改為備案制。

修改後的《中國銀監會外資銀行行政許可事項實施辦法》全面體現了進一步擴大開放、簡政

放權以及加強審慎監管的理念。銀監會將繼續支持外資銀行積極參與中國市場、提供金融服務，

為中外資銀行創造公平、透明的政策環境，促進銀行業機構穩健發展。

