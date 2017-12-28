  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2017 16:38

【駐京專電】中銀監就修訂外資銀行行政許可事項實施辦法徵意見

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國銀監會公告，就《中國銀監會外資銀
行行政許可事項實施辦法》進行修訂，形成了《中國銀監會關於修改〈中國銀監會外資銀行行政
許可事項實施辦法〉的決定（徵求意見稿）》，進一步擴大對外開放，持續推進行政審批制度改
革。《決定》對《中國銀監會外資銀行行政許可事項實施辦法》修改的主要內容有以下三方面：
　　一是增加了關於外資法人銀行投資設立、入股境內銀行業金融機構的許可條件、程序和申請
材料等規定，為外資法人銀行開展對銀行業金融機構的股權投資提供了明確的法律依據。
　　二是取消了外資銀行開辦代客境外理財業務、代客境外理財托管業務、證券投資基金托管業
務、被清算的外資金融機構提取生息資產等四項業務的審批，實行報告制。
　　三是進一步統一中外資銀行市場准入標準：合併支行籌建和開業審批程序，僅保留支行開業
審批；優化外資銀行募集發行債務、資本補充工具的條件；簡化高管資格審核程序，對於同質同
類外資銀行機構間的平級調動或改任較低職務的情形，由事前核准改為備案制。
　　修改後的《中國銀監會外資銀行行政許可事項實施辦法》全面體現了進一步擴大開放、簡政
放權以及加強審慎監管的理念。銀監會將繼續支持外資銀行積極參與中國市場、提供金融服務，
為中外資銀行創造公平、透明的政策環境，促進銀行業機構穩健發展。

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】閱文估值過高 其他中小股前景一般
生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】騰訊再破頂與否 未來三年盈利預測成關鍵
生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】騰訊今年累漲1倍 閱文首掛日曾變紅底股
生財有道28/12/2017
【回顧展望】2017年財經大事回顧-上集（有片）
中國故事28/12/2017
港夫妻製高檔叉燒由小店賣到超市 年收800萬
剖析天下28/12/2017
身份認同危機 分裂歐洲？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
政是有心 ． 余君雋
一地兩檢依據不引基本法 北京釜底抽薪無招勝有招 25 新文章
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
我們應該向日本企業學些甚麼？
辦公室政治 ． 潘少權
【誰是辦公室潛力股？】老細揀人心得：心態重要過能力
陶冬天下 ． 陶冬
美國減稅，全球變局 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
寫給熊寶寶局長的聖誕願望 3 新文章
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
送你兩份聖誕禮物
健康解「迷」
【再見包包臉】啪骨瘦面或令腦部受衝擊？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【2018必紅預測】緊貼5個EatClean新潮流 1
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 8
抵玩自助遊
【$7900岡山鳥取7日遊】古糧倉泛舟 砂丘騎駱駝 嘆原個蜜桃巴菲
足球俱樂部 ． 主教練
高普不是擇善固執 雲加仍是冥頑不靈
第一桶金 ． 方元
2018年，我看好港交所（上）
論盡中港台 ． 岑逸飛
中美俄日的「非零和博弈」 6
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 4 新文章
玄來更精彩 ． 黃美雲
點解咁凍？點樣養生？ 1
What's On
【聖誕老人出沒注意！】揭開港產Santa的神秘面紗
廣告背後 ． 袁靜
【珍惜眼前人】你可交心的朋友有多少？ 2
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【親子篇】聖誕節，我送了兒子一份最好的禮物…
國金與投資 ． 曾廣標
美股長牛經濟長期增長？
台灣熱話 ． 姚超文
台灣刮起「綠色恐怖」？銀行有人民幣存款 人人自危 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【離天王巨星一步之遙】The Come Back Kid陳冠希 2
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
香港街頭美食
【食得招積】米芝蓮推介！香港街頭小食必食攻略（下） 2
辦公室政治 ． 潘少權
【最偉大的上司】失勢了仍留在公司，原來是因為…… 4
政是有心 ． 余君雋
泛民初一 點人數玩拉布 建制十五 修改議事規則 33
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】冇禮貌可能冇命！ 5
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
不藥而癒 ． Ginson
按摩、熱食、運動、曬太陽 簡單4招改善情緒病！ 4
星座命理
【請好好愛惜】3種對感情最謹慎的男生！ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
辭職，可能係一件好事？ 6
中環人 ． 溫天納
牛市難現，狂牛難忍，慢牛股何處尋？
美女中醫 ． 譚莉英
【久咳總在秋冬季？】中醫講解咳嗽的2種病因+止咳2招 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
形象UP！ ． 藍婷
【以細節取勝】靠「讓」字，贏氣度、贏好感？ 4
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
五十後的投資心態
抵玩自助遊
$9,300 美國聖地牙哥度假4天 1
產品簡介

【DIVA Channel】賞McWilliam's 葡萄酒

【etnet Bonus賞你】 迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場 「聖誕家族大放送」立體棋盤

【etnet Bonus Xmas賞你】新加坡超人氣鹹蛋零食 - 聖誕派對必備恩物

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊