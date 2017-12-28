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即市新聞

28/12/2017 12:45

《午市前瞻》港股３００００點短線阻力，１０天線見支持

　　《經濟通通訊社２８日專訊》假期氣氛仍然濃厚，美股後市明顯缺乏方向，加上零售股回吐
，美股昨日（２７日）無太大變動，但港股ＡＤＲ升５８點，令港股今早高開８７點或
０﹒２９％，之後在碧桂園（０２００７）、舜宇（０２３８２）等股份升勢帶動下，漸漸擴大
升幅。重磅股騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）亦造好，港股半日最多升２０９點高見
２９８０７點再創月內高，重返２９８００點關口。半日港股升１６７點或０﹒５６％，報
２９７６４點，主板成交３４８﹒０８億元。
　　國指升３２點或０﹒２８％，報１１６５０點。滬指升１５點或０﹒４８％，報３２９１。

＊碧桂園升幅冠藍籌，舜宇曾重返紅底＊

　　騰訊造好，午日穩升０﹒９％，報４０４﹒８元。金融股方面，友邦升１﹒０１％，報
６５﹒１５元。平保（０２３１８）亦升０﹒６８％，報８１﹒４５元。
　　碧桂園獲中銀國際續予「買入」評級，價升５﹒７９％，報１４﹒９８元，暫為升幅最大藍
籌。央媒指調控政策仍偏緊，但融創（０１９１８）、恆大（０３３３３）仍有１﹒２６％及４
﹒１％升幅，報３２﹒１元及２６﹒６５元。
　　手機設備股見反彈，舜宇、瑞聲（０２０１８）升４﹒４８％及２﹒７７％，報９９﹒２元
及１４１﹒１元，前者今早曾重返紅底關口，高見１００﹒６０元。丘鈦科技（０１４７８）、
比亞迪電子（００２８５）分別升３﹒８％報１０﹒９４元，及漲９﹒６５％報１６﹒８２元。

＊紫光再飆２５％，霸王復牌漲近三成＊

　　紫光（００３６５）兩日增持７０１萬股聯想控股（０３３９６），同時早前亦購入中芯（
００９８１）股份，紫光昨漲近５６％後，今再漲２４﹒７５％，報３﹒７３元。聯想控股過去
連升７日累漲６５％後，現再升３﹒０３％，報３５﹒６５元。中芯繼續造好，漲１﹒９４％，
報１２﹒５８元。
　　北汽（０１９５８）獲瑞信大升目標逾四成，漲２﹒７７％，報９﹒６４元。吉利
（００１７５）升３﹒４９％，報２６﹒７元。比亞迪（０１２１１）則跌０﹒２９％，報６８
﹒１元。
　　霸王（０１３３８）指創辦人之一的萬玉華所提指控無根據，而其對控股股東
Ｆｏｒｔｕｎｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ之清盤呈請，不會對公司造成重大影響，股價半日漲
２６﹒４％，報０﹒２４９元。

＊張智威：手機設備股暫觀望，平保騰訊吼位買＊

　　信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，港股聖誕節假期前後表現乏善可陳，但
由於今日為１２月期指結算，港股期貨過去多日收市均錄得高水，反映後市表現仍相對樂觀，暫
以３００００點為短線阻力，１０天線（２９３０８點）見支持。
　　不過，張智威認為，隨著美國２０１８年會再次加息，加上縮表規模會逐步增加，以及稅改
通過後所帶來的影響，若美國企業一如預期可受惠稅改帶來的幫助，預期將會刺激更多企業利潤
回流至美國市場，恐對中國營商環境不利，並同時刺激美元反彈。另外，市場料中國明年會繼續
加大樓市調控力度，不利內房表現，綜合以上因素，料港股明年走勢會更加波動，投資獲利難度
會更加大。
　　板塊方面，手機設備股自新ｉＰｈｏｎｅ出台後持續陷入調整局面，張智威認為，現階段不
建議投資者於低位吸納，策略上可待舜宇及丘鈦公布最新出貨量數據再作部署。至於騰訊及平保
等重磅股，張智威又指，今年大部分時間「只有買貴，沒有買錯」，但惟隨著兩者只累積不少升
幅，現階段只宜吼位買入，建議投資者可待平保及騰訊回調至８０元及４００元以下再作部署。
（ｔｔ、ｆｆ）

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