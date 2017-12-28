【本港樓市】地監局：首１１個月涉１１宗境外投訴，涉爛尾樓問題

《經濟通通訊社２８日專訊》地產代理監管局執業及考試委員會主席張國鈞公布，有鑑於香

港越來越多地產代理銷售海外物業，今年首１１個月地監局共接獲１１宗有關持牌地產代理銷售

香港境外物業之投訴，主要涉及俗稱「爛尾」的未建成物業及代理誤導銷售物業。

張國鈞表示，今年首１１個月所涉及的１１宗投訴中，８宗涉及於英國未建成物業有關。而

在今年的１１宗投訴中，６宗仍在調查，４宗投訴被裁定不成立，餘下１宗則被指資料不足。

他補充指，２０１６年所涉及的２２宗投訴中，則有１８宗涉及未建成物業，而其中則有

１３宗涉及英國物業。

被問及違規代理會受到甚麼處分？張國鈞指，監管局於２０１４年因一名代理未取得相關證

明文件推銷，而對他採取紀律處分，包括譴責並罰款。

此外，地監局行政總裁韓婉萍又提到，由於該局只監管持牌代理的行為，因此未有收過非持

牌代理於海外物業銷售的不當情況，該局亦未有統計過持牌代理作海外物業銷售的人數。她提醒

市民，要識別海外物業銷售代理是否持有由地監局所發出牌照，若未有牌照的代理行為則不在該

局的規管範圍內。

現時香港持牌地產代理受監管局所規管，倘若代理參與境外物業的銷售，須遵守《地產代理

條例》及其附例中的相關訂明，以及監管局發出的《操守守則》及所有適用指引。（ｋｙ）

