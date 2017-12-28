【本港樓市】地監局：發出新執業通告規管海外物業銷售

《經濟通通訊社２８日專訊》地產代理監管局執業及考試委員會主席張國鈞公布，為進一步

規管持牌地產代理銷售香港境外物業行為，地監局報業及考試委員會於上周通過發出一份新執業

通告，向持牌人就處理境外未建成物業銷售的方式提供指引，並將於明年４月１日生效。

倘若持牌人被證實沒有遵守規定，地監局有可能對他們採取紀律處分，紀律處分方式包括訓

誡、譴責、罰款、在牌照上附加條件、暫時吊銷牌照及撤銷牌照。

新執業通告內容包括，參與銷售香港境外物業的持牌地產代理需就賣方及境外未建成物業進

行「盡職審查」，如取得專業人士、及政府等所發出報告；取得重要資料如買家購買、轉售、按

揭或出租等是否有限制的法律意見。

此外，就發出廣告及宣傳物品時需取得賣方確認資料的準確性及完整性、宣傳品並需要包含

提醒準買家購買未建成物業是複雜及有風險的顯眼警告聲明，廣告亦不可以使用令人認為購買未

建成物業是「安全」、「低風險」或「無風險」等字眼。

其後，向買方提供包括「盡職審查」報告副本、重要資料的法律意見副本等文件。

有關付款及財務安排方面，代理亦應建議買方就相關安排尋求獨立專業意見，並不得作出任

何按揭條款保證。

地監局將於稍後舉辦相關的持續專業進修講座，協助代理符合通告的要求，並將於明年３月

舉辦公眾講座，為公眾講解購買境外物業時需要注意要點。（ｋｙ）

