  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2017 15:52

【本港樓市】地監局：發出新執業通告規管海外物業銷售

　　《經濟通通訊社２８日專訊》地產代理監管局執業及考試委員會主席張國鈞公布，為進一步
規管持牌地產代理銷售香港境外物業行為，地監局報業及考試委員會於上周通過發出一份新執業
通告，向持牌人就處理境外未建成物業銷售的方式提供指引，並將於明年４月１日生效。
　　倘若持牌人被證實沒有遵守規定，地監局有可能對他們採取紀律處分，紀律處分方式包括訓
誡、譴責、罰款、在牌照上附加條件、暫時吊銷牌照及撤銷牌照。
　　新執業通告內容包括，參與銷售香港境外物業的持牌地產代理需就賣方及境外未建成物業進
行「盡職審查」，如取得專業人士、及政府等所發出報告；取得重要資料如買家購買、轉售、按
揭或出租等是否有限制的法律意見。
　　此外，就發出廣告及宣傳物品時需取得賣方確認資料的準確性及完整性、宣傳品並需要包含
提醒準買家購買未建成物業是複雜及有風險的顯眼警告聲明，廣告亦不可以使用令人認為購買未
建成物業是「安全」、「低風險」或「無風險」等字眼。
　　其後，向買方提供包括「盡職審查」報告副本、重要資料的法律意見副本等文件。
　　有關付款及財務安排方面，代理亦應建議買方就相關安排尋求獨立專業意見，並不得作出任
何按揭條款保證。
　　地監局將於稍後舉辦相關的持續專業進修講座，協助代理符合通告的要求，並將於明年３月
舉辦公眾講座，為公眾講解購買境外物業時需要注意要點。（ｋｙ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】閱文估值過高 其他中小股前景一般
生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】騰訊再破頂與否 未來三年盈利預測成關鍵
生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】騰訊今年累漲1倍 閱文首掛日曾變紅底股
生財有道28/12/2017
【回顧展望】2017年財經大事回顧-上集（有片）
中國故事28/12/2017
港夫妻製高檔叉燒由小店賣到超市 年收800萬
剖析天下28/12/2017
身份認同危機 分裂歐洲？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
政是有心 ． 余君雋
一地兩檢依據不引基本法 北京釜底抽薪無招勝有招 25 新文章
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
我們應該向日本企業學些甚麼？
辦公室政治 ． 潘少權
【誰是辦公室潛力股？】老細揀人心得：心態重要過能力
陶冬天下 ． 陶冬
美國減稅，全球變局 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
寫給熊寶寶局長的聖誕願望 3 新文章
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
送你兩份聖誕禮物
健康解「迷」
【再見包包臉】啪骨瘦面或令腦部受衝擊？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【2018必紅預測】緊貼5個EatClean新潮流 1
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 8
抵玩自助遊
【$7900岡山鳥取7日遊】古糧倉泛舟 砂丘騎駱駝 嘆原個蜜桃巴菲
足球俱樂部 ． 主教練
高普不是擇善固執 雲加仍是冥頑不靈
第一桶金 ． 方元
2018年，我看好港交所（上）
論盡中港台 ． 岑逸飛
中美俄日的「非零和博弈」 6
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 4 新文章
玄來更精彩 ． 黃美雲
點解咁凍？點樣養生？ 1
What's On
【聖誕老人出沒注意！】揭開港產Santa的神秘面紗
廣告背後 ． 袁靜
【珍惜眼前人】你可交心的朋友有多少？ 2
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【親子篇】聖誕節，我送了兒子一份最好的禮物…
國金與投資 ． 曾廣標
美股長牛經濟長期增長？
台灣熱話 ． 姚超文
台灣刮起「綠色恐怖」？銀行有人民幣存款 人人自危 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【離天王巨星一步之遙】The Come Back Kid陳冠希 2
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
香港街頭美食
【食得招積】米芝蓮推介！香港街頭小食必食攻略（下） 2
辦公室政治 ． 潘少權
【最偉大的上司】失勢了仍留在公司，原來是因為…… 4
政是有心 ． 余君雋
泛民初一 點人數玩拉布 建制十五 修改議事規則 33
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】冇禮貌可能冇命！ 5
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
不藥而癒 ． Ginson
按摩、熱食、運動、曬太陽 簡單4招改善情緒病！ 4
星座命理
【請好好愛惜】3種對感情最謹慎的男生！ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
辭職，可能係一件好事？ 6
中環人 ． 溫天納
牛市難現，狂牛難忍，慢牛股何處尋？
美女中醫 ． 譚莉英
【久咳總在秋冬季？】中醫講解咳嗽的2種病因+止咳2招 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
形象UP！ ． 藍婷
【以細節取勝】靠「讓」字，贏氣度、贏好感？ 4
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
五十後的投資心態
抵玩自助遊
$9,300 美國聖地牙哥度假4天 1
產品簡介

【DIVA Channel】賞McWilliam's 葡萄酒

【etnet Bonus賞你】 迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場 「聖誕家族大放送」立體棋盤

【etnet Bonus Xmas賞你】新加坡超人氣鹹蛋零食 - 聖誕派對必備恩物

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊