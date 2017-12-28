【地皮截標】荃灣馬角街工業地料收逾十標書，估值最高１０億元

《經濟通通訊社記者余萃雯２８日報道》荃灣馬角街工業用地即將於明日（２９日）中午截

標，為今年政府推出的第二幅工業地皮。地皮地盤面積約２﹒１２萬平方呎，最高可建樓面面積

約２０﹒２萬平方呎，可作工業、資訊科技及電訊業、研究所等用途。市場估計投標反應熱烈，

預料吸引中小型發展商或基金投資，並收到逾１０份標書。

業界估計，該地皮的每呎樓面地價由３５００元５０００元，預料總值由７﹒１億元至

１０﹒０９億元。

高力國際亞洲區估價及諮詢副常務董事張翹楚向《經濟通通訊社》表示，是次招標地皮的地

契條款較寬鬆，項目亦有散售空間，加上近期荃灣一帶的整幢舊工廈出售時，樓面呎價已能達逾

４０００元。他預期，地皮每呎樓面地價能達５０００元，總值則為１０﹒０９億元，意味項目

有機會再創同類物業新高。由於項目總額不太高，因此張翹楚認為，吸引中小型發展商或基金投

資者入標，並會收到多於１０份標書。

中原測量師行執行董事張競達則認為，馬角街地皮位處傳統荃灣工業區內，設施配套成熟，

交通亦便利，加上指定用途較一般純工業用地多，包括可作近年大熱的藝術工作室，市場需求大

，估計地皮每呎樓面地價約３５００元，總值約７﹒１億元。

