《經濟通通訊社２８日專訊》新地（０００１６）馬鞍山「雲海」今日開於示範單位予傳媒
參觀。副董事總經理雷霆於記者會表示，「雲海」為新地明年的「頭炮」，項目將於下周公布價
單，涉及不少於７０伙，並會涵蓋各類戶型。
代理總經理胡致遠補充指，「雲海」享鐵路便利，將考慮推出鐵路沿線買家的優惠，本周將
開放示範單位予代理參觀。他續指，另一項目九肚山「雲端」預約參觀單位情況理想，將維持截
標時間不變，希望有充裕時間予有興趣買家參觀。（ｋｙ）
28/12/2017 18:16
【本港樓市】新地：下周公布雲海價單，涉７０伙並推鐵路買家優惠
《經濟通通訊社２８日專訊》新地（０００１６）馬鞍山「雲海」今日開於示範單位予傳媒
參觀。副董事總經理雷霆於記者會表示，「雲海」為新地明年的「頭炮」，項目將於下周公布價
單，涉及不少於７０伙，並會涵蓋各類戶型。
代理總經理胡致遠補充指，「雲海」享鐵路便利，將考慮推出鐵路沿線買家的優惠，本周將
開放示範單位予代理參觀。他續指，另一項目九肚山「雲端」預約參觀單位情況理想，將維持截
標時間不變，希望有充裕時間予有興趣買家參觀。（ｋｙ）
|生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】閱文估值過高 其他中小股前景一般
|生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】騰訊再破頂與否 未來三年盈利預測成關鍵
|生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】騰訊今年累漲1倍 閱文首掛日曾變紅底股
|生財有道28/12/2017
【回顧展望】2017年財經大事回顧-上集（有片）
|中國故事28/12/2017
港夫妻製高檔叉燒由小店賣到超市 年收800萬
|剖析天下28/12/2017
身份認同危機 分裂歐洲？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰