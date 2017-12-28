【本港樓市】新地：下周公布雲海價單，涉７０伙並推鐵路買家優惠

《經濟通通訊社２８日專訊》新地（０００１６）馬鞍山「雲海」今日開於示範單位予傳媒

參觀。副董事總經理雷霆於記者會表示，「雲海」為新地明年的「頭炮」，項目將於下周公布價

單，涉及不少於７０伙，並會涵蓋各類戶型。

代理總經理胡致遠補充指，「雲海」享鐵路便利，將考慮推出鐵路沿線買家的優惠，本周將

開放示範單位予代理參觀。他續指，另一項目九肚山「雲端」預約參觀單位情況理想，將維持截

標時間不變，希望有充裕時間予有興趣買家參觀。（ｋｙ）

