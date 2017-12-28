《經濟通通訊社２８日專訊》下月期指在夜期時段開市報２９９４５點，升５點，高水８２
點，最新報２９９２４點，跌１６點，高水６０點，合約成交１６９７張。
Ｈ股指數下月期指，在夜期時段開市報１１７０９點，無升跌，高水２６點，最新報
１１７０６點，跌３點，高水２２點，合約成交９８３張。（ｊｎ）
28/12/2017 18:23
【夜期時段】下月期指最新報２９９２４點，跌１６點，高水６０點
《經濟通通訊社２８日專訊》下月期指在夜期時段開市報２９９４５點，升５點，高水８２
點，最新報２９９２４點，跌１６點，高水６０點，合約成交１６９７張。
Ｈ股指數下月期指，在夜期時段開市報１１７０９點，無升跌，高水２６點，最新報
１１７０６點，跌３點，高水２２點，合約成交９８３張。（ｊｎ）
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