《再戰明天》南韓公布通脹率，歐洲官員就巴塞爾新銀行業規定發表

《經濟通通訊社２８日專訊》明日，歐洲官員就巴塞爾ＩＩＩ新銀行業規定發表講話，南韓
公布１２月消費者物價指數。
＊歐官員就巴塞爾ＩＩＩ新銀行業規定發表講話＊
在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行執委勞滕施萊格、歐盟銀行業管理局（ＥＢＡ）主
席恩瑞亞和巴塞爾委員會主席英韋斯就巴塞爾ＩＩＩ新的銀行業規定發表講話。
此外，歐洲央行將公布月度放貸和貨幣供應數據。
泰國央行發布貨幣政策報告。
本港時間明晨１２：００ａｍ，能源資料協會（ＥＩＡ）公布一周石油庫存及產出數據。明
早５：００ａｍ後，美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據。
＊南韓公布１２月消費者物價指數＊
明日，南韓及巴西金融市場因假期休市。
在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布１２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒７％
升上０﹒３％；年率料由１﹒３％升上１﹒４％。
１０：００ａｍ，新加坡公布１１月貨幣供應Ｍ１和Ｍ２。
＊人保和招金開股東會＊
在本港，明日開股東會的公司有：人保集團（０１３３９）、招金礦業（０１８１８）、上
海電氣（０２７２７）、瑞慈醫療（０１５２６）、中國天瑞水泥（０１２５２）、伯明翰體育
（０２３０９）、神冠控股（００８２９）、康宏環球（０１０１９）、中國海外宏洋
（０００８１）、華電國際（０１０７１）、綠葉製藥（０２１８６）、天津津燃公用
（０１２６５）和晶門科技（０２８７８）。（ｈｏ）