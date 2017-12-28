【本港經濟】本港一個月銀行同業拆息回落至１﹒１９２５％

《經濟通通訊社２８日專訊》根據財資市場公會資料顯示，一個月本港銀行同業拆息回落至

１﹒１９２５％，而昨日（２７日）為１﹒２１０６３％，跌１﹒８點子。

而隔夜息跌至０﹒５２１９９％，而一周拆息升至１﹒４５３５７％，而昨日為１﹒３０４

２９％。（ｊｎ）

