《經濟通通訊社２８日專訊》賢能集團（０１７３０）明日掛牌。該股於輝立交易系統暗盤
收報２﹒４５元，較招股價１﹒９元升２８﹒９％。以每手２０００股計算，不計手續費，每手
賺１１００元。
該股於耀才暗盤收報２﹒４元，較招股價升２６﹒３％。不計手續費，每手賺１０００元。
（ｌｙ）
28/12/2017 18:53
【新股上市】賢能集團輝立暗盤收報２﹒４５元，每手賺１１００元
《經濟通通訊社２８日專訊》賢能集團（０１７３０）明日掛牌。該股於輝立交易系統暗盤
收報２﹒４５元，較招股價１﹒９元升２８﹒９％。以每手２０００股計算，不計手續費，每手
賺１１００元。
該股於耀才暗盤收報２﹒４元，較招股價升２６﹒３％。不計手續費，每手賺１０００元。
（ｌｙ）
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