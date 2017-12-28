【新股上市】賢能集團輝立暗盤收報２﹒４５元，每手賺１１００元

《經濟通通訊社２８日專訊》賢能集團（０１７３０）明日掛牌。該股於輝立交易系統暗盤

收報２﹒４５元，較招股價１﹒９元升２８﹒９％。以每手２０００股計算，不計手續費，每手

賺１１００元。

該股於耀才暗盤收報２﹒４元，較招股價升２６﹒３％。不計手續費，每手賺１０００元。

（ｌｙ）

