《小傳日記》成交收縮大市漲，紫光走勢最誇張！

《小傳日記》花旗國三大魚缸噚晚雖然只係窄幅上落，但香江今日係１２月期指埋單結算日

，今朝魚缸一開工就攞頭彩高開８７點，之後愈升愈有，ＱＱ（００７００）同生發發

（００３８８）等重磅大佬亦開始發力，臨收工前最高殺上去２９８７３點，再創月內最高位，

最多升咗２７５點；最終全日埋單報２９８６３點，升２６６點。

國貨佬指數就升咗０﹒５７巴仙或６６點，報１１６８３點。Ａ場就反彈２０點或０﹒６３

巴仙，報３２９６點。

過完聖誕，但好多芬佬同缸友都等緊Ｈａｐｐｙ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ唔願入市，搞到成交日

復一日咁縮水，相信都要過完２０１７年先至有料到。今日成交得返７４４億銀，較噚日減少一

成。



＊有阿爺祝福碧桂再Ｂｉｇ貴，內房眾街坊跳起不閉翳＊



內房佬繼續受惠於阿爺祝福：預計會進一步搞大租賃「孖屐」。缸友聽好唔聽淡，懶理阿爺

話調控政策同時會維持偏緊。當中最出位就要數到碧桂園（０２００７）啦，有中銀國際繼續籲

買，維持１５﹒８７銀「他屐」，今日午後發力，跳高近８巴仙，報１５﹒２８銀，高見

１５﹒４６銀最新山頂位，兼順便做埋是日最叻藍戰士！

其他內房佬都好架勢，融創（０１９１８）就踢起近３巴仙，報３２﹒５銀，盤中高見３３

銀，突破廿天線（３２﹒８５８銀）；四條三恆大都彈起４巴仙，報２６﹒６５銀；綠城中國

（０３９００）都唔差，盤中高見９﹒７銀，突破５０天線（９﹒２９８銀）同百天線

（９﹒６０３銀），最終衝前６巴仙，報９﹒６５銀。



＊一度升逾倍紫光甚誇張，聯控與中芯拍住齊齊上＊



要數呢兩日魚缸最ＨＩＧＨ嘅股份，就一定係紫光控股（００３６５），繼噚日爆上近５６

巴仙之後，今日仲勁，下午坐火箭最多升咗１﹒２倍，最新山頂位去到６﹒６銀，埋單升幅縮到

一半得返近６４巴仙，報４﹒９銀，兩日加埋就爆上１﹒５５倍。

查實紫光來頭一Ｄ都唔惹小，佢媽咪清華紫光集團一向被「孖屐」視為神州科技界嘅大佬，

背後仲有北京清華大學照住，銳意要成為世界級嘅半導體一哥添。紫光上個禮拜已經話買咗中芯

國際（００９８１）同聯想控股（０３３９６）嘅股份，手揸兩者嘅股份已經超過半成。

話時話，由於聯控同中芯都唔係Ｄ咩蝦兵蟹將，聯控係ＩＴ界大佬，中芯喺神州以至全球半

導體「孖屐」都好有份量，所以紫光入股呢單刁都被「孖屐」睇好，搞到呢兩日股價都坐咗火箭

。

至於聯控同中芯嘅表現，就以前者表現最標青，連升咗八日兼連開八支大陽燭，加加埋埋升

咗超過七成，今日就彈起近三巴仙，報３５﹒６銀。中芯都連升六日，加埋彈起超過１９巴仙，

而今日就升咗近７巴仙，報１３﹒１８銀。



＊忘了昨天痛科技股回勇，拆細多人追舜宇好輕鬆＊



噚日有寶島分析員爆料話蘋果會降低「唉瘋Ｘ」出貨量，但缸友話咁快就忘記咗呢個壞消息

；皆因經過急回後，今日唔少手機設備佬跳晒彈床。舜宇（０２３８２）噚日仲話會將每手買賣

單位由１０００股改做１００股，話想畀多Ｄ彈藥冇咁充足嘅缸友玩埋一份，果然缸友聽到呢句

說話十分受落，全日最多彈起６巴仙重上「紅底」，高見１００﹒６銀，但可惜嘅只係曇花一現

；最後埋單升咗近半成，報９９﹒４銀，係全日最勁藍戰士嘅第二名。

另一位大佬瑞聲（０２０１８）都好畀面，全日升咗近４巴仙，報１４２﹒５銀，上返條十

天線（１４０﹒８３銀）同百天線（１４１﹒４２７銀）。不過，呢兩位大佬就被下面呢兩位街

坊搶晒風頭；其中比亞迪電子（００２８５）就最威風，全日勁升近１２巴仙，報１７﹒１４銀

。同舜宇一樣都係搞鏡頭嘅丘鈦（０１４７８）就彈起超過６巴仙，報１１﹒２銀。

手遊佬遊萊互動（０２０２２）今個月月中先入缸，雖然招股反應無雷蛇（０１３３７）同

易鑫（０２８５８）咁搶手，但都搵到賭王家族成員入股，所以都有唔少缸友捧場，入缸到而家

已經爆升咗超過８４巴仙，今日就彈起２２巴仙，報１﹒１６銀。



＊霸王出聲明復牌大彈跳，中金來唱好５２５識笑＊



搞中藥洗頭水嘅霸王（０１３３８）創辦人之一萬玉華噚日表示，已入稟高院要申請母企

Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｓｔａｔｉｏｎ清盤，嚇到班缸友雞飛狗走，噚日急插三成之後停牌。霸王就

發聲明回應，話萬玉華嘅指控無根無據，就係呢句霸氣回應即刻挽回唔少缸友信心，今朝復賽最

高跳起過近３２巴仙，最終彈高近３０巴仙，報０﹒２５５銀。

食緊ＬＵＮＣＨ個陣中國能源建設（０３９９６）跳出嚟發盈喜，話預計全年盈利增幅坐火

箭，缸友大嗌好Ｈａｐｐｙ，推動依隻股仔最多飛起過１３巴仙，收市報１﹒３５銀，跳起近

１０巴仙。

年頭頹到落年尾嘅中航科工（０２３５７）話諗住掃入航空工業新能源近七成股權，話將會

有利打造新能源領域嘅產業鏈，缸友好畀面入場掃貨支持，全日衝前７巴仙，報４﹒２４銀。

廣深鐵路（００５２５）有中金唱好，維持「掃貨」評級兼升「他屐」，彈起６巴仙，報

５﹒２３銀。請請！



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