港股升２６６點收報２９８６３，再創本月高，成交７７４億元

《經濟通通訊社２８日專訊》美股後市缺乏方向，三大指數昨日（２７日）無太大變動。而

港股ＡＤＲ則升５８點，大市今早亦高開８７點報２９６８４點。其後在碧桂園（０２００７）

、舜宇（０２３８２）等股份強勢造好，及重磅股騰訊（００７００）夾高近２％下，港股全日

最多曾升至２７５點再創月內高位，重返２９８００點關口。最終港股升２６６點或

０﹒８９９％，報２９８６３點，主板成交７４４﹒２億元，較昨日減少約一成。

國指升６６點或０﹒５７％，報１１６８３點。滬指升２０點或０﹒６３％，報３２９６點

。



＊紫光控股曾暴升１﹒２１倍，碧桂園漲近８％冠藍籌＊



根據聯交所資料，紫光集團於上周五及昨日（２２日及２７日）合共增持聯想控股

（０３３９６）７０１萬股，紫光控股（００３６５）曾暴升最多１﹒２１倍至６﹒６元，其後

升幅急速收窄，但仍上升６３﹒８８％，報４﹒９元，昨今兩日累升１５５﹒２１％。而聯想控

股則上升２﹒８９％，報３５﹒６元，錄得八連揚累升６９﹒９３％。

內房股今日繼續造好，碧桂園走勢強勁，獲中銀國際續望買入，目標價１５﹒８７元不變，

股價上升７﹒９１％，報１５﹒２８元，盤中高見１５﹒４６元，創上市新高，為最大升幅藍籌

股；融創（０１９１８）上升２﹒５２％，報３２﹒５元；恆大（０３３３３）上升４﹒１％，

報２６﹒６５元。

霸王（０１３３８）遭創辦人之一萬玉華申請清盤，公司發聲明表示指控無根據，今日復牌

上升２９﹒４４％，報０﹒２５５元。



＊舜宇升５％曾重回「紅底」，汽車股表現強勁＊



舜宇宣布更改每手買賣單位，由１０００股更改為１００股，上升４﹒６９％，報９９﹒４

銀，盤中高見１００﹒６元，重回「紅底」；瑞聲科技（０２０１８）上升３﹒７９％，報

１４２﹒５元；比亞迪電子（００２８５）上升１１﹒７３％，報１７﹒１４元。

汽車股表現亦強勁，吉利（００１７５）上升３﹒１％，報２６﹒６元；北京汽車

（０１９５８）獲瑞信上調評級兼大升目標逾四成至１２﹒５元，刺激股價上升５﹒９７％，報

９﹒９４元。

重磅股方面，騰訊上升１﹒７５％，報４０８﹒２元以全日最高位收市；匯控

（００００５）上升０﹒２５％，報８０元；港交所（００３８８）上升１﹒４４％，報２４０

元；友邦（０１２９９）上升１﹒１６％，報６５﹒２５元；中移動（００９４１）下跌

０﹒２６％，報７８﹒２元。（ａｌ）

