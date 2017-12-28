港股升２６６點收報２９８６３，再創本月高，成交７７４億元

《經濟通通訊社２８日專訊》美股後市缺乏方向，三大指數昨日（２７日）無太大變動。而
港股ＡＤＲ則升５８點，大市今早亦高開８７點報２９６８４點。其後在碧桂園（０２００７）
、舜宇（０２３８２）等股份強勢造好，及重磅股騰訊（００７００）夾高近２％下，港股全日
最多曾升至２７５點再創月內高位，重返２９８００點關口。最終港股升２６６點或
０﹒８９９％，報２９８６３點，主板成交７４４﹒２億元，較昨日減少約一成。
國指升６６點或０﹒５７％，報１１６８３點。滬指升２０點或０﹒６３％，報３２９６點
。
＊紫光控股曾暴升１﹒２１倍，碧桂園漲近８％冠藍籌＊
根據聯交所資料，紫光集團於上周五及昨日（２２日及２７日）合共增持聯想控股
（０３３９６）７０１萬股，紫光控股（００３６５）曾暴升最多１﹒２１倍至６﹒６元，其後
升幅急速收窄，但仍上升６３﹒８８％，報４﹒９元，昨今兩日累升１５５﹒２１％。而聯想控
股則上升２﹒８９％，報３５﹒６元，錄得八連揚累升６９﹒９３％。
內房股今日繼續造好，碧桂園走勢強勁，獲中銀國際續望買入，目標價１５﹒８７元不變，
股價上升７﹒９１％，報１５﹒２８元，盤中高見１５﹒４６元，創上市新高，為最大升幅藍籌
股；融創（０１９１８）上升２﹒５２％，報３２﹒５元；恆大（０３３３３）上升４﹒１％，
報２６﹒６５元。
霸王（０１３３８）遭創辦人之一萬玉華申請清盤，公司發聲明表示指控無根據，今日復牌
上升２９﹒４４％，報０﹒２５５元。
＊舜宇升５％曾重回「紅底」，汽車股表現強勁＊
舜宇宣布更改每手買賣單位，由１０００股更改為１００股，上升４﹒６９％，報９９﹒４
銀，盤中高見１００﹒６元，重回「紅底」；瑞聲科技（０２０１８）上升３﹒７９％，報
１４２﹒５元；比亞迪電子（００２８５）上升１１﹒７３％，報１７﹒１４元。
汽車股表現亦強勁，吉利（００１７５）上升３﹒１％，報２６﹒６元；北京汽車
（０１９５８）獲瑞信上調評級兼大升目標逾四成至１２﹒５元，刺激股價上升５﹒９７％，報
９﹒９４元。
重磅股方面，騰訊上升１﹒７５％，報４０８﹒２元以全日最高位收市；匯控
（００００５）上升０﹒２５％，報８０元；港交所（００３８８）上升１﹒４４％，報２４０
元；友邦（０１２９９）上升１﹒１６％，報６５﹒２５元；中移動（００９４１）下跌
０﹒２６％，報７８﹒２元。（ａｌ）