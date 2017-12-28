《經濟通通訊社２８日專訊》俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地今日重開。行政長官林
鄭月娥下午到現場拍攝短片，稱重開東翼前地是兌現《施政報告》的承諾。
林鄭月娥亦指，東翼前地重開後，可回復作為車輛通道及上落的地方，方便公務員及立法會
人員上班，笑言官員亦毋需「走後門」，可堂堂正正地經東翼前門前往立法會。（ｃｗ）
（ｚｚ）
28/12/2017 17:23
【香港政情】林鄭月娥稱重開公民廣場是兌現施政報告承諾
《經濟通通訊社２８日專訊》俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地今日重開。行政長官林
鄭月娥下午到現場拍攝短片，稱重開東翼前地是兌現《施政報告》的承諾。
林鄭月娥亦指，東翼前地重開後，可回復作為車輛通道及上落的地方，方便公務員及立法會
人員上班，笑言官員亦毋需「走後門」，可堂堂正正地經東翼前門前往立法會。（ｃｗ）
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