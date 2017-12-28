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即市新聞

28/12/2017 14:16

《缸邊麗評－熊麗萍》內房股保持審慎，炒作租賃住房政策機會甚大

　　《缸邊麗評》內房股昨天（２７日）普遍上升，但升幅並不一致，明年內房股表現料有明顯
差異化，跟隨政策揀選具有住房租賃業務的內房股勝算將較高。
　　繼國家主席習近平提出「房子是用來住的，不是用來炒的」之後，中央經濟工會議更強調要
加快發展住房租賃巿場，尤其是長期租賃。由於內地租住房巿場並不活躍，加上租金回報率，投
資回報期長，因此，政府要加快發展租住房巿場，實施「租購並舉」的住房制度，未來料會有更
多政策作配合，尤其重要是在土地供應及提供融資方面提供優惠措施，例如：以優惠政策批出只
供發展租賃住房的土地，又或給予較寬鬆的融資安排等。

＊內銀實質回應租賃住房政策＊
　
　　從近期內地房企及銀行的多項動作來看，兩者已不斷對租賃住房政策作出實質回應，工商銀
行（０１３９８）於本月初已與北京巿保障性住房建設中心、北京城建集團等簽訂協議，在未來
五年提供６０００億元人民幣融資。開發商可獲得租賃住房融資金額８０％，期限可達２５年，
承租者則可獲得「個人租住房貸款」，選擇一次性繳納租金的借款人，融資金額可達１００萬元
人幣，期限可達１０年。
　　該行亦在廣州巿城巿建設投資集團提供２００億元人幣授信資金，亦有報道指建設銀行
（００９３９）將為海航提供住賃房租金融服務，而海航將在未來五年提供長租公寓類資產與建
行合作，價值最少１６０億元人民幣。連串動作正反映金融機構在租購並舉措施上的配合，為租
賃住房打開其中一個主要通道。

＊內地ＲＥＩＴｓ法規待完善＊
　
　　對於提供租住房的房企來說，除了在融資及土地上有政策支持之外，相信下一目標是將長期
租賃資產發行ＲＥＩＴｓ，令長期資產投資比重減低，又或透過發行ＲＥＩＴｓ而獲得新資金擴
大租住物業發展。但現階段仍有待ＲＥＩＴｓ相關法規完善。筆者對明年內房股的看法基本上是
保持審慎，但巿場炒作租賃住房政策的機會甚大，大家宜認清個別內房只利用租賃住房的概念炒
作一番，而筆者明年只會留意有租住房收入的大型內房股之投資價值，例如：碧桂園
（０２００７）、萬科企業（０２２０２）及龍湖地產（００９６０）。
《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》

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