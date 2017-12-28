《投資心得－潘鐵珊》供熱發展有國策支持，北控清潔具增長空間

《投資心得》北控清潔能源集團（０１２５０）截至６月底為止，集團通過自主開發、聯合

開發及收購等形式實現併網及在建集中式光伏電站約２０００兆瓦。其中持有已併網集中式地面

光伏電站裝機容量約１１５６兆瓦，共計３３個項目，主要分佈於安徽、山東、河北、河南等省

份。集團今年上半年度業務收入約３８﹒６億元，同比增長５﹒２倍，權益持有人應佔利潤約

６﹒３億元，同比增長８﹒５倍。光伏發電業務實現穩定經營收入及現金流，自２０１７年７月

１日已起向北控水務集團銷售位於其若干水廠內的分佈式光伏電站生產的電力，有利於集團發展

。

在風電領域方面，隨著風電技術提升，國內中東部低風速地區更適宜企業投資及發展風電業

務，集團把握機會，於８月成立北控風力發電有限公司，引入戰略合作夥伴及資金開發相關業務

。就２０１６年度完成併購的山東濱州總裝機容量為４８兆瓦的風電項目，本期間平均利用小時

數為１２６０，運行良好。



＊國家加大光伏技術研發支持＊



在供熱領域，於江蘇省常熟市實現第一個供熱項目落地。該項目為水源熱泵項目，為周邊區

域集中供冷、供熱及提供生活熱水。在９月底，國家能源局發布《關於推進光伏發電「領跑者」

計劃》，加大了對光伏技術研發的支持。隨著治理環境污染、改善大氣質量的要求趨嚴，清潔供

暖成為新形勢下中國政府部署的重點民生工程，相信供熱領域的發展仍有很大的增長空間。可考

慮於現價買入，上望０﹒３２元，跌穿０﹒２４元止蝕。《亞洲創富證券有限公司行政總裁 潘

鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

