【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升２０７點子，報６﹒５３４８

《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５３４８，

較上個交易日４時３０分收盤價升２０７點子。全日在６﹒５２９２至６﹒５６０３之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２１４點子，報６﹒５３４０。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒５４１２，較上個交易日升９點子。（ｊｙ）

