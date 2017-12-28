《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５３４８，
較上個交易日４時３０分收盤價升２０７點子。全日在６﹒５２９２至６﹒５６０３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２１４點子，報６﹒５３４０。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒５４１２，較上個交易日升９點子。（ｊｙ）
28/12/2017 16:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升２０７點子，報６﹒５３４８
《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５３４８，
較上個交易日４時３０分收盤價升２０７點子。全日在６﹒５２９２至６﹒５６０３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２１４點子，報６﹒５３４０。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒５４１２，較上個交易日升９點子。（ｊｙ）
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