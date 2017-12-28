《經濟通通訊社２８日專訊》在岸、離岸人民幣持續拉升，兌美元齊漲逾２００點，分別高
見６﹒５３１５、６﹒５３３３，錄９月以來新高。
交易員指，由於外部美元指數震盪下跌，並下破９３關口，部分刺激市場做多人民幣意願；
當前仍有客盤主導，流動性亦相對較差，預計人民幣將延續寬幅波動。（ｊｙ）
28/12/2017 15:42
【聚焦人幣】在岸、離岸人民幣兌美元齊漲逾２００點
《經濟通通訊社２８日專訊》在岸、離岸人民幣持續拉升，兌美元齊漲逾２００點，分別高
見６﹒５３１５、６﹒５３３３，錄９月以來新高。
交易員指，由於外部美元指數震盪下跌，並下破９３關口，部分刺激市場做多人民幣意願；
當前仍有客盤主導，流動性亦相對較差，預計人民幣將延續寬幅波動。（ｊｙ）
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