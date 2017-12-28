《經濟通通訊社２８日專訊》國家外匯局公布，９月末，全口徑外債餘額１﹒６８萬億美元
，較６月末增加１１７２億美元，增幅為７﹒５％。
９月末的新增外債中，其他接受存款公司的外債增加了７０９億美元，其中短期外債新增
５９７億美元；廣義政府外債增加１４６億美元，央行外債則減少８０億美元。（ｊｙ）
28/12/2017 16:35
【聚焦人幣】外匯局：９月末全口徑外債餘額增至１﹒６８萬億美元
《經濟通通訊社２８日專訊》國家外匯局公布，９月末，全口徑外債餘額１﹒６８萬億美元
，較６月末增加１１７２億美元，增幅為７﹒５％。
９月末的新增外債中，其他接受存款公司的外債增加了７０９億美元，其中短期外債新增
５９７億美元；廣義政府外債增加１４６億美元，央行外債則減少８０億美元。（ｊｙ）
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