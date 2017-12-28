《經濟通通訊社２８日專訊》賢能（０１７３０）明天（２９日）掛牌，今日於輝立暗盤交
易場，開報２﹒１９元，高招股價１﹒９元１５％。
該股於耀材證券暗盤現報２﹒２元，高招股價１６％。（ｆｆ）
28/12/2017 16:18
【新股上市】賢能（１７３０）暗盤開２﹒１９元，高招股價１５％
《經濟通通訊社２８日專訊》賢能（０１７３０）明天（２９日）掛牌，今日於輝立暗盤交
易場，開報２﹒１９元，高招股價１﹒９元１５％。
該股於耀材證券暗盤現報２﹒２元，高招股價１６％。（ｆｆ）
|生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】閱文估值過高 其他中小股前景一般
|生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】騰訊再破頂與否 未來三年盈利預測成關鍵
|生財有道28/12/2017
【回顧展望－新經濟股】騰訊今年累漲1倍 閱文首掛日曾變紅底股
|生財有道28/12/2017
【回顧展望】2017年財經大事回顧-上集（有片）
|中國故事28/12/2017
港夫妻製高檔叉燒由小店賣到超市 年收800萬
|剖析天下28/12/2017
身份認同危機 分裂歐洲？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰