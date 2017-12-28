《日入而息》香港１１月整體出口貨值升８％，港股再創本月高位

《今天重點》﹡本港１１月商品整體出口貨值按年升７﹒８％

﹡政府以１﹒３億元批出上水住宅地予大鴻輝，高過預期

﹡荃灣馬角街工業地料收逾十標書，估值最高１０億元



《即日市況》﹡港股升２６６點收報２９８６３，再創本月高，成交７７４億元



《深滬股市》﹡滬綜指３３００得而復失收升０﹒６％，白酒資源股升



《美元匯價》﹡非美貨幣全面上升；歐元最新報１﹒１９２８╱３１，

日圓最新報１１２８５﹒╱８５



《公司資訊》﹡楊惠妍增持碧桂園５００萬股，每股作價１３﹒０１９９元

﹡乙德投資（０６１８２）每手入場費５４９５元，料下月１７日掛牌；未來

三年料中標率提升，１８財年完成收購物業

﹡中建置地（００２６１）終止收購超級跑車業務

﹡光匯石油（００９３３）獨立顧問審核工作尚未完成，續停牌

﹡粵豐環保（１３８１）以８７０５萬元人民幣收購部分垃圾焚燒發電項目

﹡上市覆核委員會維持取消百營環球資源（００７６１）上市地位決定

﹡莊園牧場（０１５３３）控股股東質押１５００萬Ａ股

﹡惠生工程（０２２３６）以８６０７萬元人幣出售惠生揚州的１００％股權

﹡遠大醫藥（００５１２）旗下促進睫毛生長產品獲得內地三期臨床批件

﹡新地（０００１６）下周公布雲海價單，涉７０伙並推鐵路買家優惠

﹡煜新（０１０４８）未了結法律程序的總申索金額達５７９萬元人民幣

﹡澳門勵駿（０１６８０）出現欺詐資料，澄清與公司並無任何關聯

﹡永義國際（０１２１８）擬出售港交所股份，預期虧損約７５０萬元

﹡新地（０００１６）１月推西半山「巴丙頓山」，明年推盤數量更多

﹡Ｚｉｏｎｃｏｍ（０８２８７）今起招股，每手入場費５２５２元

﹡正榮地產（０６１５８）今起招股，入場費４１２１元

﹡杰地（０８３１３）今起招股，每手入場費３３３３元

﹡恆宇集團（０２４４８）今起招股，入場費約３５３５元

﹡晉安（０２２９２）今起招股入場費約２５０５元，籌最多２﹒２３億

﹡中石（０１１９１）附屬擬入股印度工業發展商

﹡中國中藥（００５７０）中標醫管局中藥配方顆粒兩年採購合同

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬承包廣東風電項目

﹡中國新城鎮（０１２７８）組合營開發四川城鎮項目

﹡ＬＨＮ（０１７３０）超購近５倍，人人穩中一手

﹡北大荒（０００３９）斥１﹒４４億元人民幣購江蘇土地發展海鮮美食城

﹡宇華教育（０６１６９）收購湖南高等教育機構，代價１４﹒３億元人民幣

﹡安莉芳（０１３８８）委中青建安建江蘇常州廠房，涉５３５０萬元人民幣

﹡朗生醫藥（００５０３）賠償２６００萬元人民幣予海王藥業

﹡國能（００９１８）收購捷克酒店被聯交所視作反收購，收購終止

﹡莊園牧場（０１５３３）主要股東蘭州莊園質押１５００萬股Ａ股

﹡港大零售（０１２５５）出售台灣物業，料賺５６０萬元

﹡新高教（０２００１）擬購新疆財經大學商學院控股權涉１﹒８億元人民幣

﹡新體育（００２９９）競投吉林長春土地

﹡當代置業（０１１０７）擬購兩間浙江房產項目公司，涉７﹒２億元人民幣

﹡農林低碳（０１０６９）擬出售生物質燃料業務，套現１８０萬元人民幣





《國企紅籌》﹡中信資本控股哈藥集團，成哈藥股份和人民同泰實控人

﹡中石化油服（０１０３３）就中證監Ａ股發行回饋意見作出回覆

﹡中遠海能（０１１３８）增發Ａ股獲中證監受理

﹡中鐵建（０１１８６）獲孟加拉項目合同，涉１０１億元人民幣

﹡洛玻（０１１０８）獲河南濮陽縣政府３７５９萬元人民幣補助

﹡馬鋼（００３２３）控股股東馬鋼集團解除股份質押

﹡彩虹新能源（００４３８）向母企轉讓電力設備資產，涉逾６０００萬元人

民幣

﹡廣汽（０２２３８）與上海蔚來汽車拓新能源汽車業務

﹡廣深鐵路（００５２５）交回廣州舊貨場部份土地使用權

﹡光大銀行（０６８１８）董事長唐雙寧辭任

﹡中聯重科（０１１５７）李波辭任公司副總裁職務

﹡中石油（００８５７）委任淩霄、楊繼鋼及王仲才為公司副總裁

﹡國泰君安（０２６１１）自明年起Ａ股可轉換公司債開始轉股



《神州民企》﹡西北實業（０８２５８）購短視頻節目提供商逾半成股權

﹡宏華（００１９６）於上海產權交易所公開掛牌售海洋板塊業務

﹡金盾控股（０２１２３）已重新提交新上市申請

﹡綠城（０３９００）向主席等購浙江綠城足球隊五成股權

﹡天利（００１１７）終止出售多層陶瓷電容器業務達成初步共識

﹡先鋒醫藥（０１３４５）愛爾康分銷協議到期訂過渡安排

﹡宏泰（０６１６６）發行１﹒６億美元票據

﹡綠葉製藥（０２１８６）就一宗藥物專利訴訟獲得法律費用賠償

﹡輝山乳業（０６８６３）附屬委任破產管理人，股份繼續暫停買賣

﹡珂萊蒂爾（０３７０９）探討收收購集團同類業務

﹡宏華集團（００１９６）與航天金租就設備訂銷售及融資租賃協議

﹡永盛新材料（０３６０８）擬分拆滌綸長絲生產業務於主板上市



《中國要聞》﹡中證監本星期ＩＰＯ審核通過率回升至５０％

﹡住建部表示１１月發放個人住房公積金貸款９０１億元；住建部官員表示應

減輕住房租賃企業稅負以鼓勵市場發展

﹡海南否認突然加強樓市調控傳聞

﹡內地要求５５３款燃料消耗量未達標車型停產

﹡武警部隊元旦起由中央軍委領導，不再列國務院序列

﹡財政部表示境外投資者以利潤直接投資暫不徵預提所得稅

﹡內地資管產品增值稅下月開徵，料衝擊私募基金

﹡貝萊德上海子公司獲中國私募基金管理人資格

﹡茅台李保芳稱力爭明年收入達８００億元；袁仁國稱呼籲經銷商別抬價，茅

台酒不是用來炒的

﹡海航與天津深化全面戰略合作，推動建設天津自貿港

﹡外匯局表示首三季經常帳戶和非儲備性金融帳戶雙順差；９月末全口徑外債

餘額增至１﹒６８萬億美元

﹡商務部料今年外貿進出口突破４萬億美元；將穩妥有序推進自由貿易港相關

工作；就歐盟電動自行車反補貼調查提出嚴正交涉；商務部發布對外投資合

作國別指南，助企業「走出去」

﹡人行連續第五日暫停逆回購操作，淨回籠３００億元

﹡中銀監就修訂外資銀行行政許可事項實施辦法徵意見

﹡新華社表示內地今日召開中央農村工作會議

﹡發改委表示上調汽柴油價格每噸７０元



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％，報１０５６７﹒６４點

﹡蔡英文稱嚴密監控解放軍動態，適時採取必要措施



《其他消息》﹡地監局表示首１１個月涉１１宗境外投訴，涉爛尾樓問題；發出新執業通告

規管海外物業銷售

﹡張國鈞稱人大常委擁最終解釋權，通過安排證明合法

﹡陳文敏對人大以決議方式處理感失望，憂影響一國兩制

﹡林鄭月娥稱重開公民廣場是兌現施政報告承諾

﹡張建宗稱難以任何時間都開放公民廣場予人遊行或集會

﹡湯家驊稱如可回頭不要建高鐵，引起政治爭拗不值得

﹡深股通額度全日用１４﹒６４億元；滬股通額度全日用１５﹒９億元

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