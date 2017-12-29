《日出而作》美股升美匯一個月低，紐約期金六連升，多隻新股招股

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４８３７．５１ 升 ６３．２１點╱０．２６％

標普５００ ２６８７．５４ 升 ４．９２點╱０．１８％

納斯達克 ６９５０．１６ 升 １０．８２點╱０．１６％

倫敦富時１００ ７６２２．８８ 升 ２．２０點╱０．０３％

法蘭克福ＤＡＸ １２９７９．９４ 跌 ９０．０８點╱０．６９％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３３９．４２ 跌 ２９．４２點╱０．５５％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．８８，歐元兌美元１．１９４０



《最新資訊》﹡大律師公會：一地兩檢決定，衝擊一國兩制

﹡軟銀牽頭財團收購優步大筆股份，對其估值折讓３成

﹡蘋果ｉＰｈｏｎｅ減速致歉，主動降低更換電池價格

﹡美國上周申領失業金人數企穩在２４﹒５萬

﹡莊士機構（００３６７）屯門盤攻細戶，開放式佔六成

﹡新世界（０００１７）西營盤瑧蓺提價加推２５伙，下周一售

﹡油價輕微上升，金價再觸及一個月高位

﹡特朗普為自保，擬指摘弗林在「通俄門」上撒謊

﹡意大利解散國會，明年３月４日舉行大選

﹡美股收高，金融及科技股造好，美債價下跌

﹡美元跌至一個月低位，澳元及紐元觸及兩個月新高

﹡特朗普對中國任由石油進入北韓感到非常失望

﹡北控清潔（０１２５０）向附屬轉讓山東風電站項目

﹡交通銀行（０３３２８）全資子公司交銀投資獲准開業

﹡冠華國際（００５３９）折讓逾６％配股，淨籌１﹒５７億

﹡綠領（０００６１）發第二批５０００萬美元三年期換股債，年息６﹒５％

﹡璋利國際年度少賺近１３％至５４８０萬林吉特，派息１﹒５港仙

﹡聯通（００７６２）與混改股東，簽合作協議

﹡寶聯（０８２０１）三名股東共售近３６％股權予行政總裁，今早復牌



《國企紅籌》﹡上實城市開發（００５６３）擬購土地開發公司３５％股權



《神州民企》﹡天能（００８１９）已累購超威（００９５１）５﹒１２％股權



《中國要聞》﹡財政部：１１月底地方政府債務餘額１６﹒６萬億人幣；明年打好三大攻堅

戰，有效防控地方債務風險

