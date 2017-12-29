港股午後初段仍造好，新報２９９５７點漲９３點

《經濟通通訊社２９日專訊》港股午後初段仍造好，最新報２９９５７點漲９３點或

０﹒３１％，主板成交暫為４１１﹒６２億元。本日為２０１７年最後一個交易日，港股高開

５０點後，其後在濠賭股、汽車股等板塊反彈之下，令港股一度抽升１３４點高見２９９９７點

，距離三萬點關口僅一步之遙。

滬指報３２９９點，漲３點或０﹒１０％；國指報１１７２１點，揚３７點或０﹒３２％。

藍籌股方面，匯控（００００５）稍跌０﹒０６％，報７９﹒９５元；港交所

（００３８８）升０﹒８３％，報２４２元；騰訊（００７００）跌０﹒６９％，報４０５﹒４

元；友邦（０１２９９）揚１﹒４６％，報６６﹒２元；瑞聲（０２０１８）軟１﹒４％，報

１４０﹒５元。

四大內銀股個別發展，建行（００９３９）上升０﹒２８％，報７﹒１９元；農行

（０１２８８）上升０﹒５５％，報３﹒６５元；工行（０１３９８）下跌０﹒４７％，報

６﹒２９元；中行（０３９８８）上升１﹒０５％，報３﹒８５元。

招商局港口（００１４４）暫升幅漲領藍籌股，現漲１﹒７３％，報２０﹒５５元；碧桂園

（０２００７）此前獲副主席增持５００萬股股份，惟昨破頂後現挫２﹒３６％，報１４﹒９２

元，暫表現最差恆指成分股。（ｇｖ）

