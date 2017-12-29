【回顧展望－國金】標指最牛看三千點，歐股料有驚喜日股基本面強

《經濟通通訊社記者吳芷晴２９日報道》２０１７年全球股票市場大豐收，美股牛市已接近

第９年，日股亦創下２６年新高，歐洲股市亦見多年高位。雖說美股這隻「老牛」即將踏入第９

年，但今年升勢有如脫韁的野馬，道指今年內已７１次創新高。來到２０１８年，散戶亦憂慮美

股還能「牛」多久呢？

在美國總統特朗普上任近一年來，多個競選承諾仍然無蹤無影，稅改僅在有驚無險下通過。

不過，美國及全球經濟向好、利率仍在低水平下，資金仍大舉湧入美股。作為美股升市的領頭羊

科技股在年尾出現小股災，但資金只是換馬轉炒金融及基建股，未見有走資情況。總結２０１７

年，美股雖然還有一個交易日，標指今年以來累升約２０％，道指漲約２５％，而納指更升

２９％。踏入２０１８年，華爾街大行仍然看好美股三大指數會繼續上升。



＊科技股動力減，金融股受惠稅改＊



隨著稅改議案獲通過，高盛預計牛市至少能持續多３年，預計標普５００指數２０１８年再

漲１４％。而另一邊廂，大摩則給出「最牛」目標３０００點，但認為除稅改方案外，仍需要配

合企業盈利增長、金融市場環境穩定及更大的散戶參與度。摩通亦同意標指明年可高見３０００

點，不過其增長動力並非今年已累升３７％的科技股，而是稅改主要受惠行業金融股。

渣打財富管理投資策略主管梁振輝對《經濟通通訊社》表示，美股估值絕不便宜，２０１８

年升幅未必太大，但整體仍會有正回報，要留意首季由稅改主導的基本因素有否改變，同時企業

盈利表現亦是一大風險，因目前企業債務水平不斷上升，若盈利表現未能配合，將會帶來新的危

機。



＊日股走高獲經濟及企業盈利支持＊



就在美股刷新歷史新高之際，日股同樣創出２６年新高，一度創出連續１６日上升的紀錄，

但日經平均指數仍然較數十年前的歷史高位低出約４０％。日本首相安倍晉三在之前的大選中大

獲全勝，權力更加穩固，相信會進一步推行「安倍經濟學」（Ａｂｅｎｏｍｉｃｓ）刺激通脹及

經濟，美銀美林認為日本股市目前已有穩固的基本面支持，再加上政局趨向穩定，將有利日股中

線表現。

２０１７年日本經濟好轉、開始進入通脹環境，外資紛紛看好日本企業盈利前景，全球最大

資產管理公司貝萊德已表明會加碼追入日股，由於目前日股估值偏低，而且央行仍然維持量化寬

鬆，加上企業管理改善，認為日本風險資產的向好訊號實在難以令人忽視。



＊歐股成敗還看政治風險歐元走勢＊



２０１７年歐洲股市再次令市場失望，歐洲Ｓｔｏｘｘ６００指數雖然今年上漲７﹒８％，

但仍不及美國及亞洲股市的一半，但明年有４大利好因素撐起歐股，包括歐股大幅追落後、企業

盈利復甦、經濟基本面改善及歐洲央行仍然維持量寬。

２０１８年企業盈利是歐洲股市的最主要投資主題，瑞銀認為即使歐元兌美元明年升至

１﹒２５水平，但若企業明年利潤增加一成，亦將有望帶動Ｓｔｏｘｘ６００指數上升至４４０

點，較上日收盤高１３％。不過，德銀對此就不太樂觀，該行認為歐洲股市明年會繼續跑輸美股

，因歐元過強會限制企業盈利增長，估計Ｓｔｏｘｘ６００來年潛在升幅僅為３﹒４％。

歐洲近年民粹及獨立的風氣有增無減，地緣政治風險實在不能忽視。法國外貿銀行認為英國

脫歐、加泰獨立及意大利大選的風險近期似有降溫，預計２０１８年股市開局強勁，但對經濟增

長前景及地緣政治的憂慮會在年中重新浮現。而梁振輝則表示，雖然２０１７年股市因政治風險

而出現一定的折讓，但預期２０１８年情況會有改善，歐股的升勢會繼續由企業盈利增長所帶動

，但整體升幅將不及日股。

