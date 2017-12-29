【回顧展望－國金】歐元明年升勢料沒法擋，頁岩油成油價關鍵

《經濟通通訊社記者吳芷晴２９日報道》２０１７年初幾乎所有華爾街大行一致看好美元，

市場憧憬美國總統特朗普減稅及一萬億美元基建開支計劃，加上聯儲局逐步加息，認為將可對美

元提供更多支持。然而，這股樂觀情緒很快就被打破，２０１７年內聯儲局三次上調利率，但美

元強勢並沒有像預期般出現。



＊歐元料會延續今年強勢＊



相反歐元全年走勢凌厲，累升達１４％。法巴指出，如果２０１８年底美元兌歐元大幅走軟

，對於大部分人來說都不會感到驚訝。不過，特朗普的減稅政策很可能在２０１８年上半年給美

元帶來支持，但預期刺激作用不太可能維持到下半年，估計明年底美元兌１６個主要貨幣中會有

１３個是下跌的。

雖然聯儲局在過去兩年來一直在加息，但市場對加息的速度或許有些失望，令歐元較美元有

更大的上升潛力。市場一致預期，歐元上漲的走勢將在２０１８年重演，因歐洲央行未來將逐步

放緊寬鬆貨幣政策，ＩＮＧ認為在歐洲央行將存款負利率調升為零之前，歐元將會先行反映，這

將會推升歐元，估計明年歐元潛在升幅仍有一成。



＊美元後市走勢未感樂觀＊



西證香港期貨董事劉艷玲對《經濟通通訊社》表示，２０１８年美元繼續弱勢，因通脹率仍

然未達標，令美元的走勢仍處於「曖昧期」、被歐元牽著鼻子走，若歐洲經濟保持復甦，市場可

能會提早「估計」歐央行會收緊政策，對美元將會帶來新一輪的壓力。她預計，歐元２０１８年

首季將可升破１﹒２美元水平，而美匯指數繼續走勢偏軟，在９３至９５水平上落，若跌穿

９２，則有可能會重返２０１４年水平，但整體上在９２﹒５有支持。

至於圓匯方面，２０１８年走勢很大程度上取決於美國經濟增長及加息速度，若美國勞工市

場的強勢可以帶動通脹上升，從而令十年期美債收益率攀升的話，圓匯將會隨之走下。不過，整

而言市場對圓匯明年走勢相當分歧，由美元兌１０５至１２０日圓不等。



＊高盛看布油上６２美元＊



今年以來市場對油組延長減產協議的樂觀氣氛所籠罩，再加上中東地緣政治影響供應，油價

不斷從低位反彈，近日更高見６７﹒１美元，創兩年半新高。不過要留意來自美國頁岩油的衝擊

與日俱增，令頁岩油產量已成為影響油市再平衡的重要因素。

較早時油組及俄羅斯等非油組產油國同意將每日減產１８０萬桶的協議延長至２０１８年底

，其後高盛、瑞銀及大摩等大行將油價目標價上調，認為延長減產可令庫存在明年第三季度回歸

正常化，而當中最牛的高盛將布蘭特期油目標價上調至６２美元，認為油組今次的減產承諾較預

期大。



＊美國增產或會打壓油價＊



不過，大行巴克萊力排眾議，認為近期的油價升勢大多受臨時性因素刺激，加上油價的上漲

會促使美國等產油國在明年提高產量，進而導致庫存重新開始增加，估計明年油價在每桶５５美

元的水平。劉艷玲表示，美國期油首季偏強或能上試６２美元，但美國貢岩氣增產將會抵銷油組

減產的利好因素。

她續指，當年油價一舉跌至２７美元的時候，市場當時擔心庫存過高及美國增產不斷，而目

前庫存即使下跌，但仍處於高水平，故基本面未有大改變；而美國庫存增加或減少亦只是數字上

的遊戲，旨在將油價舞高弄低，預計若油價在５５美元水平，美國會繼續增產。



＊金價波動下有一定支持＊



金價今年表現頑強，在聯儲局加息３次及歐洲央行有可能減少買債的情況下，金價整體仍上

升逾一成，因實際利率仍然處於低水平。不過金價是以美元價計，除非出現地緣政治危機，否則

金價難大有作為，只會溫和上升。

劉艷玲認為，若金價能一舉升破１３５０美元，再漲的空間好大，預計首季會於１２００至

１３６０美元上落。匯證認為，雖然避險資金稍從黃金流走，但新一代投資者仍對黃金有一定興

趣，因現時股市處於高位以及債券價格上揚，估計金價２０１８年平均價為１３２２美元。

