【回顧展望－港股】港股漲７９１８點歷年最多，升幅３６％冠全球

《經濟通通訊社記者盧翠瑜２９日報道》２０１７年港股可謂「牛氣沖天」，外圍雖然有美

國總統特朗普「通俄門」事件、聯儲局「收水」、美朝局勢等不確定因素，但受惠於北水南下、

「雄安新區」概念，加上騰訊（００７００）及平保（０２３１８）等重磅股，足以隻身支撐大

市。

恆指全年於２１８８３至３０１９９間波動，波幅達８３１５點，最終全年累計升７９１８

點或３５﹒９９％，收報２９９１９。今年點數升幅為歷年最強，其次為２００７年的７８４７

點及２００９年的７４８５點。港股百分比升幅亦跑贏環球股市，升幅拋離第二位升升近三成的

納指，及漲逾２５％的道指。

港股今日第三季走勢開始加快，單計下半年及第四季，港股分別升４１５４點或

１６﹒１３％，以及升２３６４點或８﹒５８％。

藍籌表現方面，今年升幅最大為吉利（００１７５），全年累升２７１﹒７４％，藍籌新貴

碧桂園（０２００７）及舜宇（０２３８２）則分別累升２６８﹒１７％及１９７﹒０８％。跑

輸的有聯想集團（００９９２）及中石油（００８５７），分別跌０﹒５６％及３﹒６３％。

國指全年則在９３１０至１２１００間上落，收報１１７０９，全年累計升２３１４點或

２４﹒６４％。



＊恆指上半年累升３７６４點，創出４年來最長升浪＊



在港股２０１６年累計輕微上升８６點或０﹒４％，於２０１７年年初則有個良好開局。隨

著美國新總統特朗普正式就任，道指在「特朗普效應」下造好，突破兩萬大關後頻頻破頂，亦把

牛氣傳送至港股。港股今年首個交易日（１月３日）已見全年最位２１８８３後，後反覆而上，

單計１月份，已累升１３６０點或６﹒２％。

港股於其後受惠於北水南下，於３月份美聯儲局宣布加息２５點子，幸好在不少中港企業業

績造好下，港股於３月２１日高見２４６５６點，為１９個月來的新高。綜觀第一季，恆指累漲

２１１１點，升幅達９﹒６％。

內地「雄安新區」概念於４月初成為港股主要的炒作材料，大市未有因中東局勢及北韓核試

危險而出現重大負面影響。資金繼而開始流入內房及中資金融股，５月份港股高企於兩萬五之上

。美聯儲局於６月再度宣布加息２５點子，港股於表現牛皮並區間內上落，全月仍有百點升幅。

港股出現「五不窮六不絕」。

總結上半年，恆指累升３７６４點或１７﹒１％，連月上升更創４年來最長升浪。國指亦漲

９７０點或１０﹒３％。



＊突破大時代高位後再闖三萬，下半年升４１５４點＊



７月港股首星期未有延續升勢，重挫４２３點，但在重磅股帶動下，港股於月底突破

２７３００，其後兩個月主要在２８０００水平上落，一度升至２８２４８逾兩年高位，資金輪

流炒作不同板塊。綜觀第三季，港股累升１７８９點或７％。

踏入第四季，港股於中秋假期後造好，並於１０月６日突破２０１５年４月「大時代」高位

２８５８８點，高見２８６２６點，更創下２００７年１２月以來高。當月１９日為１９８７年

股災３０周年，港股一度急瀉６１２點。

踏入１１月，亦是新股熱潮的開端，由騰訊分拆的閱文（００７７２）於首掛不足半小時升

破「紅底」。騰訊在月中公布業績後，獲花旗更加給予全城「最牛價」６０６元，股價升破

４００元，一度甩３４３９﹒６元上市新高。在騰訊及平保持續支撐大市下，港股在１１月２２

日突破三萬點，高見３０１９９點，創１０年高。而在當月３０日，主板成交錄得１７１９﹒３

２億元，為逾兩年單日新高。

港股再嘗三萬點美夢後，隨即轉勢向下調整，幸好仍企穩於兩萬八之上。於最後一星期有炒

作消息，港股重回上行軌道，再次逼近３００００。

綜觀第四季，恆指累漲８﹒５８％，升幅２３６４點；總結下半年，恆指累升４１５４點或

１６﹒１３％。國指於下半年亦漲１３４４點或１２﹒９７％。

