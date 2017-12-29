【回顧展望－港股】港股最快首季挑戰３１９５８，亦可能先作整固

《經濟通通訊社記者盧翠瑜２９日報道》港股２０１７年年初以兩萬二水平開局，在外圍及

內地多個利好因素帶動下，加上美股及港股業績勝預期，大市於上半年連升多個月創下４年來最

長升浪。下半年，受騰訊（００７００）牽頭的科技股的支持，恆指曾上大時代高位及突破三萬

點，最後以調整格局收尾。展望２０１８年首季，兩位證券專家對港股的表現各有不同意見。



＊涂國彬：港股整體走勢仍「牛」＊



永豐金融集團研究部主管涂國彬接受《經濟通通訊社》訪問時表示，２０１７年年初港股由

２２０００點水平，升至第四季突破２０１５年４月「大時代」高位２８５８８點，繼而挑戰三

萬點，雖然之後出現調整，但整體走勢仍「牛」。涂氏認為港股於２０１８年首季或第二季，有

機會上試２００７年高位３１９５８點，創出歷史新高。

他認為，美國聯儲局２０１８年的加息步伐預期會保持穩步向上，因為當局主要仍然希望令

資產價格不要暴跌。加息對股市的影響未必太大，反而推高債價的機會更高。另外，有指美股估

值過高，為港股帶來隱憂，涂氏認為這反倒有利於資金流入港股。他認出，Ａ股仍然比較美股更

能左右港股走勢。

內地逐步收緊金融業規管，他認為更嚴謹地看待內銀內險等行業屬正常，因為內地當局唱嚴

打亂像，期望令市場變得更健康。此外，當局早前指出要加快「滬倫通」速度，涂氏認為對Ａ股

的中長期有正面影響。

此外，港交所（００３８８）此前通過放寬「同股不同權」，涂氏指長遠有利港股。就經營

者角度而言，有更多公司到香港上市，特別是來自內地的科網企業，能為其帶來更多生意，當然

有好處。可是同時需要留意此舉為「兩面刃」，需要多加在監管層面下功夫。



＊曾永堅：首季３０２００見阻力＊



協同博勤金融集團行政總裁曾永堅接受《經濟通通訊社》訪問時表示，港股第一季表現預計

將會反覆，情況將維持到２月中農曆新年前，即是主要企業的業績公布期，若然業績能夠「交到

功課」，而能夠吸引市場對相關企業有正面展望，加上企業估值尚可接受，將有整體港股。他預

計港股第一季的阻力位在３０２００，而於２７５００會見支持。

有指美股的估值過高，曾永堅指有利資金流入港股，但由於市場戒心增加，加上加息步伐為

市場帶來不穩定因素，對債市及資金流有潛在影響。宏觀而言，外圍前景未有以那麼樂觀。此外

，預計中央將會對金融行業作出進一步規範，資金流有機會因此而緊縮。

港股２０１７年下半年升勢急促，主要由於市場在下半年為港股估值重新作出評估，當中包

含新經濟元素的騰訊及平保（０２３１８），估值的確有點過高。市場已重新冷靜下來並作觀望

，需留意企業盈利能否支持其估值。



＊聚焦龍頭股，內銀表現或勝內險＊



在股份方面，涂氏認為明年的焦點仍集中於行業龍頭股，例如騰訊、金融股匯控

（００００５）及友邦（０１２９９）。在中資股方面，仍然看好平保及內房股，因該等股份有

大量北水流入，而且市值大及有足夠成交。雖然均於今年累升許多，但認為仍然有力再向上。

曾氏則推薦投資者明年多選擇中資金融股，當中內銀股的估值相對吸引，加上表現相對穩定

和安全。市場關注中央可能在日後為行業定更多監管，他認為此舉反而為部分內銀帶來正面影響

。若銀行原來的資產已屬健康，監管和披露能為投資者帶來更多信心。此外，估計在農曆新年前

，本港銀行同業拆息會保持上行，對大型內銀股有利。內險方面，預計該板塊在第一季的表現可

能不及內銀，較建議投資者選擇內銀股。



＊宜小心選擇環保、醫藥及科技股＊



涂氏不建議投資者選擇在２０１８年被主流普遍看好的板塊，即環保相關股及醫藥股。雖然

中央政府在多個重要會議上，均指出改善環境減少污染為主要工作之一，但他指出，中央在過去

十餘年都有提到相關議題，其實並無太大新鮮感，不建議對環保相關股有過高期望。而投資者在

選擇醫藥股時，亦需要多加留意，因為相關企業的業務種類各異，各業務的前景亦有所不同，故

不太建議投資者沾手。

曾氏則表示，對在２０１７年累升非常多的科技股，認為該等股份能否再度主導大市的關鍵

於其業績，能否符合甚至勝於市場的預期。再者，該板塊可能會於２０１８年首季開始就業務範

疇出現分化，未必會再出現整個板塊一起走高的情況，投資者需留意細分哪類科技股走勢較好，

宜小心選擇股份。

