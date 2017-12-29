【回顧展望－港股】華夏基金軒偉：港股估值低，資金南下趨勢加快

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日報道》隨著美聯儲１２月份宣布加息，香港也宣布跟

隨上調基本利率２５個基點至１﹒７５厘，明年香港可能進入加息年。展望２０１８年，「一帶

一路」倡議逐步落實、粵港澳大灣區推進、「滬深港通」加速融合、「債券通」優化，更多兩地

基金互認產品出台，預計對港股有何影響？今年港股一度升越三萬點，到底是高處未算高，還是

已到牛市盡頭？華夏基金首席策略分析師軒偉在北京接受《經濟通通訊社》專訪表示，港股估值

非常低，牛市將是中長期走勢，很大概率突破之前上一輪歷史高點，而港股通的資金南下趨勢將

加快。



＊明年港股有增值空間＊



軒偉認為，今年港股的漲幅確實比較大，但基本面情況好，有不少支持因素。一是盈利保持

增長。ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ預計２０１８年增長１５％至２０％。二是估值合理。受益於

風險偏好上升，新興市場受到海外配置資金的青睞，疊加南下資金流入支撐，國企指數和恆生指

數持續上漲，但由於低基數的原因，國企指數估值Ｐ╱Ｅ（市盈率）、Ｐ╱Ｂ（市帳率）和恆生

指數的估值Ｐ╱Ｂ依舊遠低於十年平均水平，只有恆生指數的估計Ｐ╱Ｅ水平經過修復，超過十

年平均水平。考慮到Ｐ╱Ｅ情況，２０１８年港股還有增值空間，而且港股比Ａ股估值低。

雖然軒偉拒絕預測明年恆指目標指數，但對港股看法樂觀。「這一輪港股牛市肯定是中長期

走勢，大概率突破之前上一輪香港歷史高點。」他指出，核心原因在於，過去資產結構和資金結

構的錯配的情況下，香港市場缺乏增量資金的流入，導致市場估值折價，港股通開放後，受到港

股資產低估值的吸引力，境內資金持續南下流入，境內投資者能買到全球資產，全球投資者也可

以通過港股買到國內最好的中資資產。香港金融市場地位不斷鞏固和加強，投資價值也不斷顯現

。



＊騰訊盈利增速還在超預期＊



今年科技股表現突出，如騰訊（００７００）相較年初股價，翻了一倍有多，對於有分析認

為現時估值過貴。軒偉認為，科技股還是值得投資，每一輪科技股牛市持續期都較長。從

２０１３年智能手機產業鏈開始，到現在下游的人工智能（ＡＩ）、５Ｇ、智能駕駛等，增速空

間較大，拉動了整個科技產業快速發展和業績增長周期。此外，蘋果產業鏈的技術升級和替代、

有機發光二極體（ＯＬＥＤ）、移動駕駛等發展，科技產業的發展帶動了這一輪科技股增長。「

騰訊這樣的互聯網龍頭，其實估值也不是說很貴，因為盈利增速還在超預期。」

軒偉預計港股通資金南下趨勢加快，現在港股南下資金的交易佔比還比較低，明年港股盈利

增速還能維持。「現在只要港股大跌，南下資金馬上買入抄底，如果港股有一波調整，還是非常

好的機會。」

對於現在南下資金重點投資行業龍頭股，軒偉認為，隨著兩地市場融合加深，個股的挖掘和

研究一定會愈來愈深入。長期來看，Ａ股和港股估值會接近，也會出現港股Ａ股化，Ａ股港股化

現象。他表示，「今年北上資金對於Ａ股風格和趨勢影響特別深。我們算了一下，流通盤被北上

資金持股愈高的股票漲幅愈大，這也是長期趨勢。」



＊美國企業財報優異，稱不上泡沫＊



Ａ股加入ＭＳＣＩ，境外資金流入會愈來愈多，受國際局勢的影響亦愈來愈大。對於國外局

勢，軒偉指出，美國經濟基本面良好，在目前經濟環境系統風險最低，且企業現金滿手，持續回

購公司股票，美國科技股財報優異，由於全球主要國家積極的貨幣政策奏效，美國處在經濟向好

，全球經濟持續復甦的階段，海外市場正處在市場系統風險較低，風險偏好較高，投資獲利較為

容易的甜蜜點上。他認為，美聯儲將採取較為穩健及緩慢的升息及縮表步伐，且處於升息及縮表

初期階段，估計對全球經濟不會產生太大影響，全世界處於經濟復甦及流動性非常好的階段，另

外企業獲利情況良好，企業財報優異，估值較高，但稱不上泡沫，故海外牛市預估大概率仍將持

續下去。

