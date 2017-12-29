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29/12/2017 17:46

【回顧展望－港股】表列部分大行２０１８年恒指及國指目標

　　《經濟通通訊社２９日專訊》表列部分大行２０１８年恆指及國指目標：

券商╱機構　　恆指目標（點）　　　　　國指目標（點）　　觀點　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
花旗　　　　　２８０００至３１０００　１３５００　　　　２０１８年港股會持續跑贏Ａ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股，主要因為Ａ股監管較多及有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政治掛帥成分
　
摩通　　　　　３３０００（基本情況）　－－　　　　　　　若香港通脹回升將成為企業
　　　　　　　３６５００（最牛）　　　－－　　　　　　　盈利推動力，而美息上升可支
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持銀行股的淨息差表現
　　　　　　　
大摩　　　　　３１５００　　　　　　　１２４５０　　　　南下資金透過「互聯互通」機
　　　　　　　３７６００（最牛）　　　１５１５０（最牛）制繼續於明年增加。繼續看好
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及偏好科技股，及偏好高息高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質股份包括本港金融股
　
瑞銀　　　　　３２４０１　　　　　　　－－　　　　　　　港股換手率或進一步提高，
　　　　　　　３６０６７（最牛）　　　－－　　　　　　　利好市值
　
瑞信　　　　　２８０００　　　　　　　１３０００　　　　料內地的流動性透過港股通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可為港股帶來支持，而美股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的調整則將會是風險

高盛　　　　　３２０００　　　　　　　－－　　　　　　　料港股能繼續受惠於北水南
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下，並預期明年日均北水淨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流入將按年增兩成
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）

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