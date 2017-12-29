《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中國證監會公布，中國證監會與香港證監
會共同宣布雙方正式簽署了《有關期貨事宜的監管及執法合作備忘錄》。
中證監稱，《備忘錄》有利於促進內地與香港期貨市場的監管和執法合作，有利於加強雙方
在跨境衍生品、期貨交易所、期貨經營機構及從業人員等方面的監管協作、執法合作及信息交流
，有助於推動內地與香港期貨市場的健康發展。
29/12/2017 18:19
【駐京專電】中證監與香港證監會簽期貨監管及執法合作備忘錄
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中國證監會公布，中國證監會與香港證監
會共同宣布雙方正式簽署了《有關期貨事宜的監管及執法合作備忘錄》。
中證監稱，《備忘錄》有利於促進內地與香港期貨市場的監管和執法合作，有利於加強雙方
在跨境衍生品、期貨交易所、期貨經營機構及從業人員等方面的監管協作、執法合作及信息交流
，有助於推動內地與香港期貨市場的健康發展。
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