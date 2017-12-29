《午市前瞻》憧憬騰訊明年初造好，港股有望先破三萬後重上十年高

《經濟通通訊社２９日專訊》美股昨日（２８日）在金融股及科技股帶動下，道指創收市新

高２４８３７點，升６３點。港股夜期及ＡＤＲ昨日雖雙雙下跌，但港股２０１７年最後一個交

易日跟隨外圍高開５０點，即使騰訊（００７００）及平保（０２３１８）等重磅股錄得跌幅，

但友邦（０１２９９）升逾２％，加上濠賭股及汽車股繼續反彈下，港股半日大部分時間仍有逾

百點升幅進帳，最多更一度抽升１３４點，高見２９９９７點，距離三萬點僅一步之遙，最終半

日收報２９９６９點，升１０５點或０﹒３５％。半日總成交３８２﹒３６億元。

國指升４１點或０﹒３５％，報１１７２５點。滬指升２點或０﹒０７％，報３２９８點。

１月期指新報３０００１，升６１點，高水３１點。國指期貨報１１７３３，升２４點，高

水８點。



＊汽車股發力吉利領漲藍籌，碧桂園四連升後回軟＊



重磅股個別發展，友邦升２﹒１５％，報６６﹒６５元；騰訊跌０﹒２９％，報４０７元；

港交所（００３８８）升０﹒７５％，報２４１﹒８元；匯控（００００５）軟０﹒０６％，報

７９﹒９５元；中移動（００９４１）升１﹒２２％，報７９﹒１５元。

平保軟０﹒５５％，報８１﹒１５元；工行（０１３９８）跌０﹒３２％，報６﹒３元；建

行（００９３９）升０﹒２８％，報７﹒１９元。

汽車股表現強勢，吉利（００１７５）升２﹒２６％，報２７﹒２元，為半日表現最佳藍籌

；長汽（０２３３３）漲２﹒６％，報９﹒０３元；北汽（０１９５８）急升４﹒８３％，報

１０﹒４２元；華晨（０１１１４）升３﹒７％，報２０﹒９元。

碧桂園（０２００７）連升四日，昨日急升近８％後，現回吐１﹒９６％，報１４﹒９８元

，為表現最差藍籌。領展（００８２３）高見７３﹒０５元兼破頂後，半日倒跌０﹒８９％，報

７２﹒２５元。



＊假期因素航空股賭股向好，超威天能急漲逾一成半＊



受假期因素帶動下，濠賭股全線造好，新濠國際（００２００）升３﹒９７％，報

２３﹒６元；澳博（００８８０）漲３﹒０４％，報７﹒１１元；永利澳門（０１１２８）揚

２﹒８１％，報２５﹒６元；銀娛（０００２７）升１﹒３７％，報６２﹒８５元；金沙

（０１９２８）漲０﹒９９％，報４０﹒７元。

航空股亦見追捧，東航（００６７０）獲瑞銀升目標價至６﹒５元，評級由中性升至買入，

半日升４﹒４８％，報５﹒６元；國航（００７５３）亦獲瑞銀升目標價至１０﹒７元，評級由

中性升至買入，半日漲２﹒５１％，報９﹒４１元；南航（０１０５５）升２﹒８％，報

８﹒０８元。

魏橋（０２６９８）遭基金公司Ａｒｇｙｌｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ要求

董事會最少派４０億元人民幣（約近４９億元）特別息，並停止再借款給母公司，半日抽升

９﹒１１％，報４﹒３１元。

超威（００９５１）獲天能（００８１９）累購逾５％股權，前者飆逾１５﹒０４％，報４

﹒８２元；後者升１６﹒３６％，報８﹒１１元。（ｔｔ）



＊岑智勇：銀娛可待６２元吸納，上望６７元＊



南華金融集團資料研究部高級策略師岑智勇對《經濟通通訊社》表示，１２月期指結算過後

，港股仍見升勢，縱使本周大市日均成額只維持７００億元至８００億元，但他認為這只是港股

長假期因素所致，估計港股於２０１８年年初仍受惠藍籌大價股騰訊、賭股等板塊所帶動，從而

刺激大市先行突破三萬點，後市或可重上３０１９９點近十年高位，支持位約２９４００點。

個股方面，目前賭股全線向好，他建議投資者可吼銀娛，預料該股將受惠行業賭收數據因素

，加上業績有望向好，從而刺激該股穩步上揚。但長遠而言，澳門有６個賭牌將於２０２０至２

０２２年陸續到期，至今仍未見有關消息，投資者需密切留意最新動態。因此，他建議在６２元

水平吸納，上望６７元。（ｇｖ、ｔｔ）

