【地皮截標】荃灣馬角街工業地已截標至少收８標書，包括會德豐等

《經濟通通訊社２９日專訊》荃灣馬角街工業用地於今日中午已截標。據現場所見，暫時最

少收到８份標書，包括英皇國際（００１６３）、建灝地產、羅氏集團、會德豐（０００２０）

、信和置業（０００８３）、遠東發展（０００３５）及百利保（００６１７）與富豪國際

（０００７８）所合組的公司等。

會德豐為獨資入標，地產高級經理何偉錦認為，地皮地點方便，亦鄰近市中心，打算將項目

發展為工廠用途。他又表，在息口向上調整以及供應增加之下，樓價將會平穩發展。

同樣獨資入標的遠東發展地產部總經理朱寶琳稱，由於市場對工廠大廈有需求，因此亦有興

趣發展工廈。他提到，荃灣位置亦屬於方便，但發展被低估，樓價及租金都不及觀塘區，相信該

區市價屬於「低水」，看好該區前景。他又指，目前投地出價一定要進取，否則難以成功投地，

出價會參考該區價錢。

荃灣馬角街工業用地為今年政府推出的第二幅工業地皮。地皮地盤面積約２﹒１２萬平方呎

，最高可建樓面面積約２０﹒２萬平方呎，可作工業、資訊科技及電訊業、研究所等用途。市場

估計投標反應熱烈，預料吸引中小型發展商或基金投資，並收到逾１０份標書。

業界估計，該地皮的每呎樓面地價由３５００元５０００元，預料總值由７﹒１億元至

１０﹒０９億元。（ｋｙ）

