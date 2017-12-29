《經濟通通訊社２９日專訊》下月期指在夜期時段開市報２９９５５點，升７點，高水３６
點，最新報２９９６９點，升２１點，高水５０點，合約成交１２９６張。
Ｈ股指數下月期指，在夜期時段開市報１１７３０點，無升跌，高水２１點，最新報
１１７３１點，升１點，高水２２點，合約成交９４４張。（ｊｎ）
29/12/2017 18:14
【夜期時段】下月期指最新報２９９６９點，升２１點，高水５０點
《經濟通通訊社２９日專訊》下月期指在夜期時段開市報２９９５５點，升７點，高水３６
點，最新報２９９６９點，升２１點，高水５０點，合約成交１２９６張。
Ｈ股指數下月期指，在夜期時段開市報１１７３０點，無升跌，高水２１點，最新報
１１７３１點，升１點，高水２２點，合約成交９４４張。（ｊｎ）
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